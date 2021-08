En god lærer er viktig for barns mestring og læring

Mange jubler for grønt nivå. For Ask (5) blir hverdagen farligere

Jorodd Asphjell og Arbeiderpartiet leverte i Adressa den 10. august et syltynt forsøk på å svartmale status i norsk skole, men bommer igjen grovt med beskrivelsen. Det er lettvint å skåre billige poenger når du kun ser det du vil se, men de blir verken gode eller mer gyldige av den grunn.

Lærerne er det viktigste for elevers læring. Derfor har Høyre i regjering gjennomført et kraftig lærerløft: Flere får videreutdanning, det er ansatt flere lærere og det er opprettet en ordning med lærerspesialister, for å nevne noe.

I praktisk politikk viser AP at de løper fra alle ambisjoner på vegne av lærere og elever. Sannheten er at det ikke går i retning av en økende lærermangel, ei eller at det står dårlig til med søkingen til lærerutdanningene. Her kommer noen supplerende fakta Ap vet om, men ikke vil fortelle om:

Det er nå 4500 flere kvalifiserte lærere i norske klasserom siden 2014.

Det har blitt nesten 2000 nye lærerspesialister i skolen til å drive fagutvikling sammen med sine kollegaer. Denne viktige ordningen vil Ap kutte.

Søkingen til lærerutdanningen har økt betraktelig siden den rødgrønne regjeringen og søkerne er bedre kvalifisert.

Etter innføring av master i lærerutdanningene og opptakskrav i matte er det 7 prosentpoeng høyere gjennomføring på normert tid. Det betyr at det blir betraktelig flere utdannede lærere hvert år.

Det er fremdeles en jobb å gjøre med å sørge for at alle som underviser i skolen har den kompetansen og fordypningen de skal ha, og for enkelte regioner i landet er utfordringen større enn andre steder. Vi trenger også et stort løft for spesialundervisningen i skolen.

Dette må vi se, forstå og sette inn målrettede tiltak for å løse. Men situasjonen er heldigvis ikke slik Arbeiderpartiet prøver å fremstille den.

Uavhengig om de forstår status i skolen eller ikke er det mest bekymringsfullt hva Arbeiderpartiet vil gjøre hvis de får makt over skolen. Ap vil kutte opptakskrav i matte til lærerutdanningen, fjerne krav om at alle lærere skal ha fordypning i engelsk, norsk og matte, fjerne viktige prøver som gir oss kunnskap om ståa i skolen.

Dette er raske løsninger som vil putte sminke på statistikken over ukvalifiserte, hindre oss i å se utviklingen i skolen og gi noen flere mulighet til å starte på studiet, men ofte er raske løsninger bare raske og ikke løsninger.

Når de i tillegg går til valg på gratis skolemat til alle, noe som vil koste 3 milliarder kroner i året, og 1,4 milliarder kroner på gratis SFO for førsteklassinger blir det ikke mye igjen en lærersatsing. Dette er det samme som vi kan få over 5500 nye lærere for.

For Høyre er kunnskap det viktigste, og kunnskap skal alltid vinne kampen om ressursene i skolen.