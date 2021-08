Melbys moderasjonsbløff

Susann hadde aldri sett for seg at sommerjobben skulle lede henne dit hun er i dag

I Adresseavisen Midtnorsk debatt 11. august hevder Melby at regjeringen har sørget for at SFO er et tilbud som inkluderer alle. Dette skal de ha fått til ved hjelp av moderasjonsordninger. Venstres partileder mener at dette er bedre enn en universell ordning som omfatter alle skolebarn.

Problemet er bare at det ikke er sant. Virkeligheten motbeviser Melbys påstand. Selv med de omfattende og kompliserte ordningene regjeringen er så stolte av, står 100.000 barn utenfor SFO. Det er for mange.

Disse barna kommer i all hovedsak fra familier som oppgir økonomi som årsak til at barna ikke deltar på SFO. Regjeringens moderasjonsordninger løser altså ikke problemet. Dersom vi skulle hatt moderasjonsordninger som faktisk ga alle barn lik rett til, og like muligheter til å gå på SFO, ville dette blitt en utrolig tidkrevende og byråkratisk ordning som ville kostet langt mer.

En universell ordning er en bedre løsning. Alle barn skal få gå på SFO. Jørgen Hattemaker og Kong Salomo sine. Melby beskylder SV for å smøre pengene tynt utover. Men det vi gjør er vel først å fremst å smøre utgiften tynt utover. Via skatteseddelen. Så kan de av oss som faktisk tåler utgiften godt, spleise med dem som tåler den dårligere.

Resultatene fra de kommunene og skolene som har innført SFO er krystallklare. Gratis SFO fører til økt deltakelse. Gratis kjernetid har samme gunstige effekt. Det er ingen tvil om at økonomi er den viktigste årsaken til at mange velger bort SFO, og det er de barna som trenger det mest som blir stående utenfor.

SV ønsker at alle barn skal kunne delta i leken, læringen og fellesskapet. Dette løses bare med å gjøre SFO gratis.

