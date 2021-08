Treplanting uten faglig stolthet og oppfølging

Al-Jazeera: Taliban erklærer at krigen er over

Skal Trondheim gå inn for et prosjekt med store negative konsekvenser?

Skal Trondheim gå inn for et prosjekt med store negative konsekvenser?

Saken oppdateres.

I juli gikk Atle Håbjørg, tidligere forsker ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet, nå pensjonist, ut i Adresseavisen med oppsiktsvekkende slakt av offentlig treplanting i og rundt Trondheim.

Hovedpoenget var at det faglig sett er utført et svært dårlig arbeid i offentlig treplanting flere steder, både ved å plante trærne for dypt, og i for tung og våt jord. Det siste har ført til vassjuke trær og oppråtning av røttene.

Det er grunn til å takke Håbjørg for at dette emnet tas opp, særlig fordi det brukes så vidt store midler på å forskjønne rundt offentlige bygg og veier og også i private byggeområder. Men ut fra det Håbjørg hevder – det som har foregått i lengre tid nå, er ikke bare blitt forskjønning, men ofte en svært kostbar oppvisning i gartnerfaglig slett arbeid og uforståelig mangelfull oppfølging fra offentlige og private oppdragsgivere.

LES OGSÅ: Hundrevis av døde trær i hele Trondheim: - Det som har blitt levert her er rett og slett skandale

På Lade, i Haakon VIIs gate, blir inntørkingsskadene og fraværet av normal og forventet vekst tydeligere for hver dag som går i de lange rekkene av parklind som ble plantet for noen år siden. Årsaken til at trærne nå er i ferd med å dø, skjer etter en hodeløs feilvurdering som ble gjort da de ble plantet.

Hele området langs rettstrekket ble fylt opp med grov knust stein. Plantehullene for de ganske store lindetrærne var en utgravd skål i denne grove pukken på omtrent en meter i diameter og ikke mer enn en halvmeter dyp bue.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

Det ble påkosta metallbøyler som skulle sikre trærne, men trærne er i liten grad ødelagt av ytre påvirkning som trafikk, men kanskje av uvettig salting. De er imidlertid truet av en langt mer oppsiktsvekkende grunn – et vekstmedium som ikke fungerer etter hensikten. All vanntilførsel forsvinner umiddelbart, siden pukken er grov og består av et tykt og alt for effektivt drenerende lag

Med et så lite plantehull for jord å vokse i, og med pukk rett under og på sidene, vil det ikke være mulig å unngå uttørking og dermed dårlig rotutvikling på slike trær. Det er rett og slett ikke nok jord å vokse i og røttene vil ikke kunne utvikle seg, siden de aldri vil klare å nå ned til leira under pukklaget.

Per i dag har derfor trærne svært alvorlige tørkeskader og mangelfull vekst. Mange har gule blader etter en tørr sommer og en stor del av trærne er allerede uten løv og har tørket helt inn. Dette er derfor en døende lindeallé, og det er virkelig en kostbar gravferd vi er i ferd med å være vitne til.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !

Dette er derfor en døende lindeallé, og det er en kostbar gravferd vi er i ferd med å være vitne til.

Mange flere eksempler på elendig gartnerfaglig arbeid og manglende oppfølging fra offentlige og private oppdragsgivere kunne vært nevnt. Jeg nøyer meg kun med å stille et enkelt spørsmål – hvordan er det mulig at de mange flotte trærne som kommer fra planteskolene er sjanseløse i det øyeblikket de blir planta langs en vei eller på et utbyggingsområde?