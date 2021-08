MDG-gutten fra bøgda svarer opp Bjørnar fra Tiller

Ved St. Olavs åpnet man for ny lokaliseringsdebatt. Hvorfor ikke for havsenteret?

Saken oppdateres.

Hei, Bjørnar. Etter å ha lest innlegget ditt på onsdag, der du med tjukk og brei pensel malte MDG-fanden på veggen, ble jeg rett og slett litt usikker på hvordan jeg skulle svare deg opp. Du skjønner, greia er den at jeg trenger deg på laget mitt!

LES INNLEGGET: På bøgda vil problemene hope seg opp

LES OGSÅ: Ola Borten Moe (Sp) om FNs klimaalarm: – Start i Polen

Jeg vil at du skal forstå hvorfor jeg, og mange med meg, mener at det haster så vanvittig med reell handling i møtet med klima- og naturkrisa vi står overfor. Vi sitter alle i den samme båten, og alle må være med å øse – for vannet fosser inn som aldri før!

Ja, vi må anerkjenne at vi kommer til å være avhengige av oljeprodukter i mange år framover, men tiden for å stanse letingen etter nye fossile ressurser er nå. Vi kan ikke legge til grunn at det skal eksistere et stort globalt marked for fossil energi i tiårene etter 2035. Om det skjer har vi mislyktes. Da går verden slik vi kjenner den under. Det høres kanskje overdrevent dramatisk ut, men dette er den brutale virkeligheten FN, Det internasjonale energibyrået og verdens klimaforskere tegner opp. Dette kan vi ikke ignorere lenger.

LES OGSÅ: Klimadebatten må opp av skyttergravene

Så hva skjer om MDG får gjennomslag for politikken sin?

Vi slutter å lete etter nye fossile ressurser. Altså blir det ingen nye investeringer på norsk sokkel, men vi går over i en høstingsfase hvor vi i en 15-årsperiode henter opp de ressursene vi allerede har startet å produsere fra – med god lønnsomhet. I mellomtiden omstiller vi norsk næringsliv, satser på nye strategiske industrier på land og bygger opp en storstilt fornybar kraftproduksjon fra havvind ute i Nordsjøen. Norge går fra å være en internasjonal sinke i arbeidet med å bremse klimaendringene og hindre naturtapet til å bli en reell pådriver for energiomstilling og naturbevaring. Dette innebærer at vi går fra å levere fossil energi til landene rundt oss til å levere ren, fornybar energi som erstatter bruken av kull, olje og gass. Dagens fossile bilpark byttes raskere ut med batterielektriske biler, busser og vogntog. Husk at rundt to tredjedeler av all olja som brukes i verden, går til transportformål! Første steg på veien for å oppnå dette, er å vedta stans i nysalg av rene bensin- og dieselbiler fra og med 2023. Vi vil også få på plass kunstige og rimelige elbillån for lavinntektsfamilier gjennom husbanken og innføre en klimabelønningsordning, som i større grad premierer reduksjoner i egne utslipp.

Ikke noe av dette er til forkleinelse for det rike og gode livet på bøgda. Jeg er selv født og oppvokst i en familie med dårlig råd ute på Hitra. Jeg vet hva det betyr å være avhengig av bil for å få hverdagen til å gå opp. Men gjett hvor mye alle som bor ute i distriktene kommer til å spare når bilparken er helt elektrifisert!

LES OGSÅ: Vil gjøre om p-plasser til lekeplasser

Elbiler har langt færre bevegelige deler enn fossilbiler, noe som gjør at de krever mye mindre vedlikehold. Strøm er også mye billigere enn bensin og diesel, samtidig som elbilene er tre ganger så gode på å omdanne energien du putter inn i de til framdrift. Og ikke minst – så å si alt i en elbil kan i sin helhet resirkuleres. Etter hvert som prisene for elektriske kjøretøy fortsetter å falle sammenlignet med de fossile alternativene kommer de til å bli det opplagte førstevalget for alle som er avhengige av å kjøre bil for å få hverdagen til å gå opp.

Så ikke se så mørkt på det, Bjørnar! Om vi bare tar oss sammen og sammen tar innover oss situasjonen vi står i kommer vi til å klare og fikse dette. Hvor mange ganger opp igjennom historien har ikke vi mennesker vist at vi kan løse alvorlige kriser når vi har stått sammen?

Vi i MDG har ikke lyst til å gjøre livet kjipere for folk – tvert imot. Men vi må ta innover oss at det kommer til å kreve noe av alle for sammen å komme over denne kneika. For vi skal fikse denne biffen. Vi skal klare å løse klimakrisa. Vi skal klare å stanse tapet av natur og biomangfold. Vi skal greie å bygge en bedre verden for barna våre. Og deres barn. Og deres barnebarn. Vi skal greie dette – sammen. Er du med, Bjørnar?

LES OGSÅ: Klimadebatten må opp av skyttergravene