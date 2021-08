Min datter er 15 år og uvaksinert. Vis hensyn!

Måtte svare for koronahåndteringen - trakk fram ett tiltak som unødvendig

Saken oppdateres.

Min datter er 15 år og uvaksinert. Det ligger vel et stykke frem i tid at hun får sine vaksinedoser. Hun har blitt tilsnakket tre ganger den siste uka av personer som har fått minimum én, kanskje to vaksinedoser. Siste gang nå på matbutikken sammen med meg fordi hun hostet bak munnbindet.

Min datter er frisk, bruker munnbind og holder avstand i butikker. Om det er noen som burde være bekymret for smitte er det kanskje hun, ikke oss voksne som er godt beskyttet om vi tar våre forholdsregler. Kanskje noe å tenke på for oss alle før vi eventuelt henvender oss moraliserende til tenåringer i det offentlige rom?

Greit at du som voksen er bekymret, men ikke greit at du skjærer alle tenåringer over en kam og gjør hennes hverdag utrivelig! Håper vi alle kan være litt greie med hverandre den tiden som er igjen til alle er vaksinert.