Undeland tar feil i kritikken av Borten Moe

20. august har Tore Undeland et innlegg i Adressa der han påstår at Ola Borten Moe tar feil. 18. august har sistnevnte et innlegg som dekker mange aspekter av norske klimatiltak, og spesielt om effekten av å legge ned norsk olje- og gassindustri. I dette innlegget peker Borten Moe blant annet på at Norge står for en drøy promille av verdens klimagassutslipp.

Tore Undeland hevder at det er galt å sammenligne Norges utslipp med de store lands utslipp. Han påstår at det er utslipp per innbygger som teller. Det er en type påstand man gjerne hører fra politikere og aktivister, men det er veldig spesielt at en professor hos NTNU påstår noe slikt. Utslipp per innbygger er ikke et mål som kan brukes alene. Utslipp per innbygger kan kun sees i sammenheng med hva samfunnet vedkommende leverer av tjenester og velferd, samt produktiviteten og en rekke andre faktorer.

Er det sannsynlig at Europa kunne levert vår velferd med samme eller mindre utslipp enn hva vi har? Ville de klart det med vår distriktspolitikk fremfor den europeiske sentraliseringen? Ville Kina klart å levere på vårt nivå? Dette er veldig komplekst, og Undeland har ikke svar på disse spørsmålene. Det er svært betenkelig at en professor bastant slenger ut floskler som grunnlag for en påstand om at andre tar feil.

Drivhusgasser er et globalt problem, og det som teller er hvor stort det totale utslippet er. Deri ligger også at det er likegyldig hvor utslippet kommer fra. Derfor er det utvilsomt et gyldig argument at Norges bidrag er en drøy promille, mens Kinas andel er 28 prosent.

Undelands raljering om kullteknologi i gasskraftverkene offshore skal jeg forbigå i stillhet. Studenter ved NTNU skal læres opp til å utfordre sine kunnskapsformidlere. Jeg håper virkelig de engasjerte studenter på Energi og miljø ved NTNU tar det på alvor. Og jeg håper nivået på kunnskapsformidlingen fra NTNUs side er vesentlig høyere enn hva Undeland presterer i sitt innlegg 20. august.

