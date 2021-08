Redusert trafikksikkerhet og komfort på bussrute 310

En lettere fremtid for oss blødende kvinner!

Er det på tide å bytte jobb? Her er åtte tegn på at du bør ta spranget

Opplysninger til VG: Mann siktet for voldtekt etter Brann-nachspielet

Flertall for munnbindpåbud i Trondheim

Trondheim er ramme for fine dikt om tilhørighet 4

At mediene sluker dette så rått, er tankevekkende

Måling: Flertallet glipper for rødgrønn trepartiregjering

Saken oppdateres.

7. august ble det nye ruter og nye anbud på busstrafikken i og omkring Trondheim. Vy har nå anbudet på rute 310 fra Fannrem til Trondheim, hvilket innebærer følgende:

LES OGSÅ: Bussjåfør: – Jeg gir tommelen opp for studentene

Trepunktsbeltet er byttet ut med hoftebelte til tross for at bussen i all hovedsak kjører på motorvei i 80 km/t (100 km/t på Klettflata).

Seteryggen er blitt kortere, hvilket innebærer at mange ikke lenger har nakkestøtte.

På tre av 20 avganger har jeg havnet på en typisk bybuss, med enkle seter helt uten nakkestøtte.

Fotstøtten er borte.

Skjermene om bord brukes kun til egenreklame for AtB, ikke til holdeplassinfo. Det gis heller ikke holdeplassinfo over høyttaler.

Ingen WiFi om bord.

LES OGSÅ: AtB sier nei til toalett på regionbusser

Den daglige bussturen til og fra Trondheim er blitt mye mindre komfortabel og føles betraktelig mindre trafikksikker enn før. Prisen derimot er selvfølgelig uendret. Og AtB kundesenter har foreløpig ikke svart på min ti dager gamle henvendelse om hvorfor det er blitt sånn. Jeg trodde Miljøpakken hadde et mål om å få flere over på buss for å redusere personbiltrafikken. Da er løsningen neppe å senke komforten og trafikksikkerheten om bord.