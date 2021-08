Omkamp om VM-jobben, Adressa?

Bjørn skutt: - Håper at dette gir mindre dyrelidelser

En kjent næringslivstopp er i konkurranse med en rekke andre søkere blitt tilsatt som VM-sjef for arrangementet i Trondheim i 2025. Ifølge sportskommentator Birger Løfaldli (Adressa 24/8) er hun «en erfaren næringslivsleder, uten særlig erfaring som idrettsleder, og uten utpreget erfaring i å lede store frivillige organisasjoner». Utover dette lar Løfaldli det skinne igjennom at han kjenner til flere som ville være bedre egnet til denne jobben enn Berit Svendsen, og forespeiler henne en vanskelig jobb – «med tillegg» (et uttrykk han kanskje har hentet fra travsporten).

Dette er ikke en spesielt pen måte å ønske en nytilsatt sjef velkommen på. Det var kanskje heller ikke meningen, selv om Løfaldli likevel gir henne en sjanse, idet han påpeker at det (utrolig nok!) går an å begeistre Trøndelag «selv om du ikke er født og oppvokst i regionen».

I Adressa 25. august intervjues sjefsjobb-søker Guri Knotten egentlig om det samme temaet som Løfaldli tok opp. På undertegnede virker denne Adresseavisen-kampanjen som et litt fordekt forsøk på å trekke i gang en omkamp og en ny diskusjon om sjefsjobben for VM i Trondheim 2025.