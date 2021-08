Jeg er en sjelden barnehageansatt. 10 prosent menn er dårlig rekruttering!

Her har over hundre innbyggere blitt borte i Ernas tid

Barnehagen må gjenspeile det samfunnet som barna lever i. Barn har behov for å erfare at menn er gode rollemodeller, dyktige pedagoger og omsorgsfulle voksne i barnehagen. Kun én av ti ansatte i grunnbemanningen i barnehagen er menn. Det til tross for at i over 20 år har norske myndigheter siden 1997 hatt et nasjonalt mål om 20 prosent mannlige barnehageansatte.

Det kan være utfordrende og ensomt å være den eneste mannen på en arbeidsplass, menn trenger andre menn som kolleger. Arbeidsmiljøet til kvinnene i barnehagen har også godt av å ha flere menn, det er slik vi forebygger konformitet og fremmer mangfold i arbeidsmiljøet.

10 prosent er ikke en god rekruttering. En enkel rekrutteringsstrategi er å bruke menn til å rekruttere flere menn til yrket. Jeg har tidligere arbeidet tre år i grunnskolen og videregående skole. Noen av grunnene til at jeg søkte jobb i barnehagen er blant annet at min leder er mann og det var allerede flere menn tilstede i barnehagen. Min mannlige leder er leder i et kvinnedominert yrke, han er min rollemodell i barnehagen. Det ble naturlig for meg å søke interesse i en barnehage der det allerede var et arbeidsfellesskap av menn. Derfor tenkte jeg at barnehagen kan også være et godt, lærerikt og spennende yrke for ung 23 år gammel mann.

Menn i barnehage utgjør en positiv forskjell og påvirker barnas videre presentasjoner i skolen. Ifølge forskning fra Statistisk sentralbyrå er det en tydelig sammenheng mellom barns ferdigheter på skolen og andel menn i barnehagen de gikk i.

I Arbeiderpartiets partiprogram vil partiet rekruttere flere menn til å jobbe i barnehage. Helt siden 1997 har det vært et mål for flere regjeringer. Men samtidig ser vi at i flere år har alle regjeringer mislyktes i å ansette 20 prosent mannlige barnehageansatte. Vi trenger en ny regjering som kan arbeide med helt nye konkrete tiltak som vil bidra til å tiltrekke flere menn i barnehagen. Det finnes noen få barnehager som har greid å nå målsettingen om 20 prosent menn i barnehagen, tiltakene fra de barnehagene må vi lære av.

Noen av tiltakene kan være å ansette flere menn i lederposisjoner i barnehagen, arrangere arbeidsfellesskap/konferanser for menn i barnehage, og bygge flere natur og friluftsliv barnehager.

Vi må også arbeide for at barnehagelærer-utdanningen og yrkesfagutdanningen skal ha flere prosjekter for å rekruttere flere menn til barnehagen. Utdanningen og personlige kvaliteter skal avgjøre om du er kvalifisert til å gjøre et arbeid i barnehagen, ikke kjønnet ditt. En god fordeling av kvinner og menn i barnehageyrket vil bidra til å bryte stereotypier om kjønn i barnehageyrket. Vi må også skape et større pedagogisk mangfold i barnehagen.

Alle ansatte må få anledning til å bruke sine interesser, kvaliteter og egenskaper i det pedagogiske arbeidet. Fotball, dans, sang, rollelek, maling, snekring og friluftsliv er alle viktige aktiviteter i barns læring og utvikling.

Som miljøveileder i barnehagen er jeg mer med barna på dagtid enn det foreldrene er, det er et stort privilegium! Over 90 prosent av barn mellom ett og fem år går i barnehage, viser tall fra statistisk sentralbyrå. Det betyr at etter familien er barnehagen det viktigste fellesskapet for de aller fleste barn. I barnas verden har jeg derfor verdens viktigste jobb. Alle barn er unike og verdifulle. Hver dag lærer jeg noe nytt, fordi jeg lærer barna å kjenne.

Jeg får være den som er tettest på når de lærer å gå selv, snakke og kle på seg. Hver dag deltar jeg i utviklingen til barna. Jeg får se når de begynner å ha egne meninger og kan utrykke at de er uenige med meg og vil bestemme selv. Jeg får se når de er i slåsskamp, har kranglet og er fredsskapere som ber om unnskyld og tilgir hverandre. Jeg får også være der for dem når de har sin verste dag og er sint, trøtt, sliten, stresset, bekymret og trenger trøst og omsorg. Alt dette får jeg se hver dag.

Å få delta i livet til barna er viktig for meg. Barnas liv gir meg liv, barnas glede gir meg glede. Og barnas utfordringer gir meg håp og motivasjon til å være en betydningsfull forskjell i deres unge liv.

Flere unge menn har startet på skolen og noen er lærlinger. Noen går sitt første år på barnehage-lærerutdanningen. Noen har startet på yrkesfaglinjen barne- og ungdomsarbeiderfag. Og andre har startet sitt første år som lærling på veien mot fagbrevet som barne- og ungdomsarbeider. Dere alle har gjort et godt utdanningsvalg. Vi som er menn i barnehage trenger dere, men aller mest trenger barna dere, lykke til i utdanningsløpet!

