Nordmøre må ekspandere nordover!

Ble overrasket av kapteinens beskjed: - Hadde sett for meg at det ble meg og henne

I stedet for at Trøndelag tar jafs etter jafs av Nordmøre, må Nordmøre ekspandere nordover! Møre og Romsdal må her komme på offensiven, ikke promenere defaitisme, depresjon og tapsholdning – der det drømmes om å bli kårkailler i Trøndelag! Kart fra 1000-tallet og fra 1500-tallet viser at Nordmøre den gangen rakk helt opp til Steinkjer. Fra Agdenes og nordover, inkluderte yttersida av Fosen. Navnet på gamle kart er skrevet på latin: Normoria.

Dagens Nordmøre burde kunne inkludere Frøya, Hitra, Heim og området videre opp til Agdenes – innløpet til Trondheimsfjorden. (Trøndelag kan få beholde ytre Fosen.) Slik ville denne store sjømatproduserende regionen bli forent – og ideen om lakseslakteri, røkeri og pakkeri ved flyplassen i Kristiansund kunne virkeliggjøres.

Over her jeg bor på Glærum i Surnadal, går hver dag i 13-tiden, flyet Dubai -New York. Det går altså en «sky-highway» rett over her – det er bare å kjøre opp lakseflyene og ta dem ut til markedene! Kort sagt: Møre og Romsdal bør ta på seg sine frierføtter og få sitt gamle land til å vende tilbake til Normoria! Hepp-Hepp! Kom heim! Kom heim! – til Normoria!

Sunnmøre bør også kunne utvikle en lignende sjømatproduserende region rundt Nordøyane, som nå har fått tidsmessig vei – og slik sende sine sjømatfly opp i «sky-highwayen»! Møre og Romsdal ville da bli en tung region på alle måter. Trøndelag ville få en makker ved siden av seg – i stedet for en kårkaill på loftet. Bra for alle! På med frierføttene! Kom i gang!

Og hva med Rindal? De får nå bare ligge der på vannskillet med ett bein i hvert bispedømme og i hvert fylke. Det er det de vil, være et Andorra i praksis, sin egen stamme med egen dialekt og ingen sjømatproduksjon. Fred være med dem.