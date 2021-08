Trygghet for barn i skole og barnehage

Saken oppdateres.

Når vi nå er inne i en tid med utrolig mye koronasmitte, blir jeg litt paff av å høre politikerne si at dette var noe vi ikke kunne forutse.

Slutt på ferie

Skolestart/Fadderuke

Stor messe i Trondheim

Tror alle med åpne øyne kunne forutsett dette. Likevel er skoler på grønt nivå med det budskap at elever kan testes slik at de ikke blir så rammet i sine liv. Testes ja? Når testkapasiteten er så dårlig? Nå har Trondheim kommune sagt i en uke snart at dette skal bli bedre, men foreløpig bare kommet med halvdårlige løsninger, spør du meg. Alt av testing skal foregå midt i sentrum. Der det ferdes mest folk og er trangt om parkeringsplasser. Deres beste våpen har vært «drive-thru». Hvorfor åpnes det ikke for dette igjen?

I tillegg har de nå kommet med en «genial» idé om selvtester der man får utlevert tester i (fanfare) Midtbyen. Så for sikkerhets skyld må en del syke folk bevege seg hjemmefra til den samme store folkemengden – ikke én gang, men to ganger. Testene må jo leveres inn også. Med denne elendige planleggingen er mitt spørsmål:

Barna skal ha det trygt på skolen, men hva med de barna som har hjertelidelser, kreft, astma etc. Har ikke disse barna rett på en trygg skoledag? Kan dere spille russisk rulett med deres liv siden skolene er på grønt nivå og smitten florerer?