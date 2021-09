Takk for en uforglemmelig konsert

Saken oppdateres.

Søndag 29. august opplevde jeg en uforglemmelig konsert med Embla i Vår frue kirke. Jeg overvar avskjedskonserten til deres dirigent Norunn Illevold Giske gjennom 27 år, og velkomstkonserten til deres nye dirigent Ketil Jule Bjørnstad Belsaas. Atmosfæren i kirkerommet bar preg av glede, høytid, takknemlighet og vemod. Dette, blandet med de reneste klanger og vakrest fraserte tekster, fikk tårene til å trille jevnt på flere enn meg.

Gjennom et klart kunstnerisk ideal og nitid innsats har Norunn formet musikkforståelsen og måten å synge på hos et hundretalls sangere bare i Embla. Hun har etablert en «korsangskole» der klangplassering og musikkglede er de viktigste ingrediensene. Det fine er at denne arven vil leve videre selv om hun i sitt 87. år trapper ned virksomheten.

Noen ganger kan sang berøre de dypeste strenger i oss, og i kveld skjedde akkurat det. Fra første tone under Norunns hånd satte Embla-klangen seg i kroppen. Den består av noe solid, noe vakkert, og av dirringer. Overtonene gnistret i rommet, og gåsehud oppsto!

Koristene framsto som trygge og til stede. Koret klang utrolig godt. Repertoaret besto av noen av Norunns favoritter som mesterverket Salve Regina av Terje Bjørklund. Den intrikate komposisjonen med tette harmonier, svært spenn i toneleie og lange linjer ble utført med energi. Teksten ble forbilledlig betont og inderlig formidlet med vakker, avspent klang.

Korets nye dirigent ledet andre avdeling. Allerede synes jeg det låt annerledes under hans ledelse sammenlignet med Norunns. Jeg opplevde klangen lysere i de svake partiene og mer direkte i de sterke. Glansnummeret under Belsaas’ ledelse var etter min mening Dulaman av Michael McGlynn. Koristene briljerte med presisjon i utadvendt formidling. Det skal bli spennende å høre hva Belsaas og Embla skal få til sammen.

Deretter ledet kveldens hovedperson igjen koret og fremførte Bow down thine ear, O LORD av Egil Hovland. Denne ligger innerst i Norunn sitt hjerte, siterte Ingrid Synnøve Østvang, som var konferansier og ledet konserten på en eminent måte. Hun brukte Norunns egne ord i presentasjonen av hvert enkelt verk, og dette tilførte ekthet til helheten. Til sist sang koret Bruremarsj fra Sørfold i arrangement av Bjørn Andor Drage. Norunns datter, musikeren Mari, spilte varmt og elegant solo på bratsj, og utstrålte stolthet, som resten av hennes nærmeste familie på fremste benk.

Den utvida korfamilien foruten Emblasangerne satt blant publikum. Hver enkelt har vi i hjertet en egen historie fra samarbeid med bautaen Norunn Illevold Giske. Alle vi som har fått tatt del i kunnskapen, varmen og vitaliteten til Norunn over mange år er heldige. Applausen fra et takknemlig publikum ville ingen ende ta. Norunn kvitterte med å gi oss Steinar Eielsens Veslegut skal sove no som ekstranummer. Og når denne bånsullen formidles med inderlighet og varhet slik Norunn og Embla gjør, faller jeg til ro, og forstår at evnen til å berøre kan gjøres gjennom den enkleste melodi. Takk!

