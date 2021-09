Valgkampens livsviktigste sak! Bedre fødsels- og barselomsorg nå!

Vindkraftverket stengt i over en måned - vil ikke si hva årsaken er

#min valg kamp sak

#minvalgkampsak: barselomsorg

Da jeg fødte mine to barn på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, fikk vi være på barselavdelinga fra sju til ti dager etter at vi hadde født.

Det var derfor ganske sjokkerende å lese i en rapport som Jordmorforbundet publiserte i januar 2017, at i snitt ligger kvinner på barsel 24 timer før de reiser hjem med barnet sitt.

Samme år kom også diskusjonen om organisering av en framtidig kvinneklinikk på Haukeland sykehus opp. Her foreslo fagfolk og helsebyråkrater at ca. 40 prosent av kvinnene kan reise hjem etter seks timer, hvis fødselen er normal. Mange med meg så på dette forslaget som en provokasjon. Nå er det ikke sikkert dette blir gjennomført, men når såkalte ansvarlige innafor feltet tør å foreslå noe sånt, har det kommet langt.

Så kom Bunadsgeriljaen i 2019, etter at fødsels- og barselavdelinga ved Kristiansund sykehus ble foreslått nedlagt. På kort tid samla Bunadsgeriljaen over 100 000 støttespillere på si Facebook-side. De traff en nerve i den norske befolkninga, i bygd og by som politikere må lytte til!

Jordmødrenes fagforeninger har lenge snakka om ei varsla krise. 8. marstogene de siste årene har samla tusenvis under paroler som «Dette er vårt siste varsel; nå vi vil ha bedre barsel!»

Jeg har nettopp skrevet ei bok «Respekter kvinnene, styrk fødsels-og barselsomsorgen».

Der har jeg intervjuet leger, jordmødre, aktivister og politikere. Deres erfaringer og kunnskap kommer fram i det følgende:

Førstegangsfødende reiser ofte hjem alene med babyen før melka har kommet i ordentlig i gang, og med et barn som ikke har gått tilstrekkelig opp i vekt.

Forskning viser at hver sjette barselkvinne i Norge får psykiske problemer.

1000 barn er født i ambulanser, i båt eller i grøftekanter de siste årene.

Lokalsykehus med akuttberedskap og fødselstilbud må stadig kjempe for sine tilbud, og fødende kvinner får reisevei på flere timer.

Helseforetakene premierer komplikasjoner og diagnoser, og ikke kvalitet og forebyggende fødselsomsorg.

Gravide papirløse kvinner blir bedt om å betale sin egen fødsel, som er i strid med FNs klare anbefalinger om at migranter skal tilbys helsehjelp på linje med resten av befolkninga i et land.

Kan kvinnene håpe på endring etter valget? Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson for Senterpartiet på Stortinget, sier i boka jeg har skrevet: «Finansieringsmåten av helseforetakene premierer ikke forebyggende fødselsomsorg og kvalitet. Den premierer komplikasjoner». Hun er klar på at sykehusene nå må styres etter behov, og bli politisk styrt som skoler og helse-velferdssektoren blir det i kommunene i dag.

Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet på Stortinget sier følgende: «Vi går inn for full rammefinansiering av fødsels- og barselavdelingen. Ei fødeavdeling får mer betaling jo mer kvinnene blør. Sånn kan vi ikke ha det. Rammefinansiering er et system hvor faglig skjønn styrer ressursene.»

Dette er viktige utsagn fra politikere som sannsynligvis kan få makt i et rød-grønt flertall etter valget. Her må vi følge med!

