Saken oppdateres.

Det er noe med de store linjene. Noe som binder nasjonene sammen mot et felles mål. Norge har makt. Erna har fått mye respekt i Europa. Hun innehar en stoisk ro. Jeg frykter framtiden. Vi trenger sterke ledere. Det sies at å gå fra å stemme på sosialistisk demokrati til liberalistisk styre, er noe som kommer med årene. Det er fordi folk er redde for at formuene deres skal vokse mindre. De vil ikke betale skatt. Jeg har ikke dette motivet.

Jeg forsvarer min pendels svingning med at jeg mener at partier som relaterer til sosialismen og det sosialistiske demokratiet, er litt gammeldags i sin tro på at staten er folket og omvendt og at økonomien er offentlig regulert. Tanker på bakgrunn av artikler jeg leser eller noe som media publiserer, former min oppfatning av tiden vi lever i.

Uansett sosialistisk eller borgerlig regjering så er det viktigste, slik jeg ser det, at samarbeidet med andre ledere i Europa om å tøyle de markedsliberalistiske kreftene som har gått på bekostning av den demokratiske økonomiske modellen der vi fordeler godene, mer jevn. Der klasseskillet ikke spriker i den grad som nå. Noe sånt.

Likevel er det skremmende det som har skjedd i USA, der forskjellene mellom folk og den dype fattigdommen som mange lever under, har resultert i at folk har sluttet å stemme fordi de tror ikke på demokratiet lenger. Apati hersker. Uansett krever denne tiden at vi har en stabil regjering som kan være med og fronte de globale utfordringer vi ser komme.

Jeg syns de folkene vi blir ledet av nå, er besluttsomme og dyktige politikere. Jeg har tillit til dem, tillit til at de skal løse fattigdomsproblemer med at alle skal tilbys jobb. Tillit til at de vil bruke all kompetanse på målrettet omdreining til et grønt skifte innen olje og energi. Tillit til at dyrevern og vern av naturområder skal fortsatt være høyt prioritert. Aller mest tillit til at vi har gode muligheter til å være til stede i europeiske fora fordi vi som nasjon er sterk og har sterke ledere.

Jeg frykter et rødgrønt styre uten en sterk leder. Frykter mange unødvendige diskusjoner og argumenter som ikke tas imot. Frykter spill av tid i kampen om kompromisser. Det er slik jeg ser det nå. Det viktigste er å ha en sterk leder, som Erna. Erna bli!