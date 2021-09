Har Trondheim Norges dårligste flybusstilbud?

Saken oppdateres.

Nå er jeg mer enn oppgitt over hvor dårlig flybusstilbudet i Trondheim har blitt! Fra å ha et tilbud hvor bussene gikk ofte, og hvor man alltid fikk plass – har jeg nå nok en gang erfart at Værnesekspressen aldri klarer å levere et tilbud som er i nærheten av det vi hadde tidligere.

LES OGSÅ: Måtte stå hele veien fra Værnes: – Det føltes både utrygt og ubehagelig

I går – på vei fra Værnes var det stappfull buss. Og ja, buss i entall. For Værnesekspressen tar ikke høyde for at det kan bli fullt, og at det kan være smart å ha en ekstra buss stående klar. Nei da, her blir alle geleidet inn på samme buss og to stakkars passasjerer må stå fra Værnes og inn til sentrum. Dette samtidig som sjåføren over høyttaler oppfordrer alle til å bruke sikkerhetsbelte!

DEBATT: Åpent brev til Avinor og Unibuss: Er det dette vi kan forvente?

DEBATT: Unibuss beklager: Ikke som våre kunder skal forvente

Siden Værnesekspressen vant anbudet og ble byens «offisielle» flybuss, har jeg uke etter uke vært oppgitt over hvor dårlige de er. Fra å kjøre fra meg når jeg har forhåndsbestilt billett på nett fordi bussen er full, til å ikke ha tilbud som dekker alle flyavganger. For eksempel da jeg tidligere i sommer skulle reise med SAS søndag morgen klokka 08.30. Hvilke avgangstider kunne Værnesekspressen tilby? Jo da, enten kunne jeg ankomme Værnes klokka 08.05 (noe som var altfor kort tid til å sjekke inn bagasje, gå gjennom sikkerhetskontroll og komme til gate i tide). Eller jeg kunne ankomme Værnes klokka 04.35! Hvilket servicetilbud er dette? Skal det ikke være en flybussavgang for hver flyavgang?

LES OGSÅ: Lege reagerer på få avganger og fulle flybusser. Nå sykler han mellom Værnes og Trondheim

Ellers kan jeg nevne at tidligere selskap hadde dedikert personell som tok ansvar for kofferter og stuing på Værnes, nå må hver enkelt passasjer plassere kofferter slik de finner det for godt med det kaos det medfører. Og ikke minst uten at noen tenker på smittevernhensyn når alle skal stå tett og trykke sine kofferter inn i bagasjerommet.

Skal Trondheim for fremtiden ha et flybusstilbud, må noen komme på banen og sørge for at det fungerer slik det gjør i andre byer. Både avgangstider, nok busser og ikke minst service må grundig vurderes, Slik det er nå er absolutt ikke godt nok!