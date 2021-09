Gjelder ikke munnbind for helsepersonell?

SVs Kirsti Bergstø: – Folket har gitt beskjed om at det er på tide med et politisk skifte

Jeg var tirsdag den 7. september nede på St. Olavs på akuttsenteret for å ta blodprøve. Da kjente jeg personlig, første gang redselen for å bli smittet av covid-19. Helsepersonellet brukte ikke munnbind. På ventesonen hang det plakater om å holde avstand og ikke å bruke alle setene. Inne på blodprøvetagningen ble det på ingen måte holdt to meters avstand, noe som sier seg selv når de skal ta blodprøve.

Hun som tok blodprøve, brukte heller ikke munnbind. Jeg spurte etterpå dem i skranken om hvorfor det ikke ble brukt munnbind der, og fikk som svar at det trengte de ikke da de var fullvaksinerte. Hvordan få folk til å ta smitteverntiltak på alvor når selv ikke helsepersonell gjør det?

Jeg er selv fullvaksinert, brukte munnbind, men er også kronisk syk med lavt immunforsvar og lungesykdom. For meg som pasient synes jeg det var bekymringsfullt at de ikke tar dette på alvor. Ser nå at det er utvidet pålagt munnbind i Trondheim i to uker til. Gjelder ikke dette helsepersonell?