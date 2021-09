En hyllest til bartenderen og servitøren!

Nedslående nyheter: Sesongen over for RBKs nye kjøp

Under pandemien har skillet mellom arbeidsfolk i Norge vist seg tydelig. Vi er ikke like utsatt. Noen av oss, meg selv inkludert, sto aldri overfor det å bli permittert. Jeg med mange tusen andre norske arbeidstakere ble plassert trygt på hjemmekontor. Noen ble applaudert for sin innsats, andre ble permittert på dagen og når de fikk komme tilbake igjen ble de skjelt ut av sinte gjester fordi de måtte overholde korona-reglene.

Ja, jeg snakker om bartenderen og servitøren. De som serverer deg mat, anbefaler deg vin, de som tar imot bestillingen din på øl og de som passer på deg litt ekstra hvis du har en litt hard kveld på byen. Dette er arbeidsfolk som ikke fikk så mye applaus da det sto på som verst, og takken de fikk da kom tilbake til jobb: Et usikkert arbeidsliv, sinte gjester som var frustrert over koronareglene, og sikkert en eller annen slibrig kommentar utpå kvelden.

Generelt er ikke det å være servitør og bartender så attraktivt hvis du skulle se på statistikken. Av de 25 dårligst betalte yrkene finner vi servitøren og bartendere på henholdsvis 6. og 7.plass med en brutto månedslønn på rundt 30 000 kroner. De som jobber i serveringsyrker er også høyere utsatt for vold, trusler og seksuell trakassering på jobb. Ifølge SSBs levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø fra 2016 opplevde 14 prosent kvinner og 5 prosent menn å bli utsatt for vold, trusler eller seksuell trakassering på arbeidsplassen. I overnattings- og serveringsbransjen viser derimot tallene at 24 prosent kvinner og 10 prosent menn opplevde dette.

Likevel velger mange tusen å arbeide som nettopp servitør og bartender. Hvorfor? Det er det sikkert mange grunner til, men jeg er helt overbevist over at tross statistikken er det mange som elsker jobben sin. Og det er mange av oss, den gjengse restaurantbesøkende og bargjest, elsker jobben de gjør for at vi får mat og øl på bordet.

Derfor er det også vår jobb, som den gjengse bargjest og restaurantbesøkende, å ta litt ansvar for at disse yrkene får det litt bedre på jobb. For det første: Slutt å kjeft på at servitøren/ bartenderen gjør jobben sin. Du får ikke ølen noe raskere, du får ikke sitte med flere folk eller mingle mer ved å gjøre det. For det andre: Slutt å trakassere folk seksuelt. Bare slutt. Og for det tredje: Prøv å velg steder med tariffavtale, for da er du med på å støtte opp under et organisert arbeidsliv. Dette valget kan også føre til at flere tariffavtaler presser seg frem i bransjen, og at lønns- og arbeidsvilkårene generelt blir presset opp. I Trondheim finner du steder med tariffavtale her: www.ff250.no/restaurant.

Det er mange som fortjener en takk for innsatsen under denne pandemien, denne gangen går min takk til servitøren og bartenderen! Vi er mange som er glad for at dere er tilbake, og jeg vil iallfall prøve å gjøre mitt slik at deres arbeidshverdag blir litt bedre.

