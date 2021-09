Kortinnlegg: Velkommen til Røros, der vi satser på utdaterte kjønnsrollemønster

Stian og Malin (23) kjøpte drømmehjemmet til over sju millioner: – Ekstremt mye penger, særlig når vi er så unge

Innlegget ble først publisert på Siri B. Gellein sin Facebook-profil og er gjengitt med tillatelse.

Velkommen til Røros der vi satser på utdaterte kjønnsrollemønster. Var det en spøk midt under Røros Pride? Nei, jeg tror noen faktisk har glemt igjen halve hodet sitt da de laga og godkjente disse salgsplakatene for hva Røros kan tilby.

Her i bergstaden kan menn kjøpe eksklusive klær, klippe håret og spise fantastisk treretters, her treffer du kvinner som tenner bål, fisker, jakter og liker spa. Det ene utelukker nemlig ikke det andre. Her på fjellet har vi mangfold. Velkommen - akkurat slik som du er uansett kjønn.

