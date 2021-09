En strategi for varig forbedring av miljøet på Møllenberg

Saken oppdateres.

Tormod Osen har et innlegg på trykk lørdag, hvor mye kommer på sin rette plass når det gjelder hyblifisering og bråk på Møllenberg. Til slutt tar han til orde for dialog med studentene – en positiv tanke, men dette er et blindspor. Brutalt sagt, men vi må beholde overblikket.

Vi har slitt med følgene av hyblifiseringa i snart 20 år, og ikke engang i den enkelte gård eller i det enkelte kvartal har dialog med studenter i seg selv, vist seg å være en brukbar strategi. I løpet av disse årene har utviklinga entydig gått én vei, til det verre: Mer bråk og økt forslumming. Hadde det ikke vært for nybyggingen øverst i bydelen, ville vi nok også ha mistet skolen vår, fordi så mange har flyttet ut.

Framfor alt er det jo sånn at studentene er på gjennomreise i bydelen. Halvparten av bydelens beboere har i dagens situasjon ikke Møllenberg som hjemsted. Studentbosettingen er flyktig. Beboerne skiftes ut og ansvaret for boligene flyter fra den ene til den andre. Derfor må det velges strategier som gir stabil effekt over tid, uavhengig av den motivering som kan skapes hos de enkelte beboerne for å ta hensyn til sine omgivelser. Studentbosettingen på Møllenberg må reduseres kraftig, vanlige husstander må inn i stedet.

Slike strategier kan lages. Men er ikke verktøykassen tom? Nei, det tror vi ikke lenger, og veien behøver slett ikke være så lang for å skaffe redskap nok. Med det nye prosjektet for Møllenberg, kombinert med kommunens klarere forståelse og politiets nye innsatsvilje – dessuten også kombinert med en ny regjering som har uttrykt boligpolitiske ambisjoner – må vi klare å stake ut den veien som gjør det mulig å ta bydelen tilbake.

