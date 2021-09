Siv Sandvik: - Jeg blir kvalm. Det er en hån

To personer pågrepet etter at mann ble skutt - politiet leter etter flere

Saken oppdateres.

Alles øyne er rettet mot Hurdal. Etter at det onsdag ble klart at SV ikke blir med i regjeringsforhandlinger, er det nå Ap og Sp som skal stake ut den politiske kursen i Norge de neste fire årene. Politisk redaktør Siv Sandvik mener det er et enormt nederlag for Støre at SV ikke er med videre. Men hvor lett blir det for kommende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) å bli enige? Den diskusjonen tar vi i Omadressert. Og kan SVs exit bety flere trønderske statsråder? I så fall, hvem?

Mens Siv er mest opptatt av regjeringsforhandlinger, har kulturkommentator Terje Eidsvåg vært på kino, og sett selveste James Bond. Og denne gang er også 007 innom Fosen. Men vil det hjelpe turismen?

HØR podkasten ved å klikke på bildet i toppen – eller gå inn der du vanligvis hører podkast (Acast, iTunes, Spotify eller Podkaster-appen på Iphone).



Les nyhetsbrevet til politisk redaktør Siv Sandvik her