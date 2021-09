Vi får den byen utbyggerne mener vi fortjener

Saken oppdateres.

Etter flere forsøk fra naboene, og nå senest et bevaringsforslag fremmet av SV, ble det tirsdag vedtatt at den gamle margarinfabrikken på Lademoen vil jevnes med jorda. Dermed vil atter et historisk bygg med sjel rives i Trondheim, og atter en peronlighetsløs boks ta dets plass. Dette til tross for byantikvar Mette Byes krystallklare anbefaling om at «den gamle fabrikken etter byantikvarens vurdering har et klart krav på bevaring, både ved sin kulturhistoriske verdi som et gammelt industribygg, sine arkitektoniske kvaliteter og bymiljø kvaliteter».

På spørsmål fra Adresseavisen om det noen gang var aktuelt å bevare den gamle fabrikken, svarer regionsjef Vegard Tyldum i Fredensborg bolig at «vi har forholdt oss til bygningsplanen som sier at den kan rives». Hva er dette for ansvarsfraskrivelse? Er det umulig for Fredensborg bolig å fatte at bare fordi det foreligger en over tretti år gammel reguleringsplan som sier at man kan rive noe, så betyr ikke det at man bør?

Ikke la deg lure av illustrasjonsbildene til det planlagte Basseløkka, med leiligheter som bader i deilig sollys og en bygning full av tilknyttede grøntarealer. Trondheim har flest gråværsdager, og erfaring tilsier at når bygget står ferdig, så er vi heldige om det står igjen en liten gresstust. Lakmustesten til slike illustrasjonsbilder burde for øvrig være at byggene ser fine ut akkompagnert av grå himmel og regn.

Hadde Fredensborg bolig vurdert å fortsette utbyggingen av området ved å bevare fabrikken, samtidig som de bygget noe i tilsvarende stil, kunne vi faktisk snakket om at de tilførte «bydelen merverdi ved å bygge et flott prosjekt», slik de påberoper seg. Nå framstår det som om utbygger kun har tatt hensyn til én ting, og det er verken arkitektonisk historie eller byens innbyggere. Det er profitt. At profittmotiverte boligutbyggere holder på i sitt vante mønster, er nå én sak. Verre er det at de folkevalgte politikerne ikke tar bedre ansvar for å bevare byen vår.

Til SVs forslag uttalte Høyres Ingrid Skjøtskift til Adresseavisen at «forslaget er å si takk og farvel til forutsigbarhet og langsiktighet på boligområdet. Dette er noe både byen og boligkjøperne taper på.». Men sannheten er at både byen og boligkjøperne taper på at utbyggerne får ture fram som de selv vil, bygge billigst mulig og stue flest mulig folk sammen. Om politikerne i Trondheim faktisk ønsker levende bydeler, så må de også evne å innimellom ta valg som ikke faller i god jord hos utbyggerne. Jeg ønsker meg politikere som tar langsiktige gode valg for innbyggerne i byen vår, ikke bare for utbyggerne.

