Et begrep som går igjen i flere sammenhenger er bærekraft. En bærekraftig utvikling er påkrevet dersom kloden med sitt mangfold skal kunne overleve. Bildet jeg ser for mitt indre øye når jeg hører ordet bærekraft, er av den store, sterke, praktfulle bestefaren som bærer sitt barnebarn på skuldrene opp langs en bratt tømmerrenne. Bærekraft! Opp til toppen, den vi alle ønsker å nå. Dit mange higer etter å komme i løpet av et liv. Til en topp. Nye generasjoner hjelpes og ledes av generasjonene foran. Bæres frem av oppsamlet erfaring og moden kjærlighet.

Wikipedia: Bærekraft, på engelsk: sustainability. Bærekraftig utvikling er et globalt begrep som er basert på solidaritet med kommende generasjoner, i tillegg til alle de som lever i dag.

Siden vi har bare en klode, og den har begrensede ressurser, er det i vår felles interesse å ta vare på den. Verdenskommisjonen for miljø og utvikling skisserte retningslinjer for en bærekraftig utvikling. Disse må implementeres i alt næringsliv, i alles holdninger og i all virksomhet. Hvordan skal vi klare det? På bekostning av hva? Hvem definerer tiltakene? Hva virker og hva virker ikke? Dette må vi alle ta del i. Ut fra de forutsetninger vi har, med kunnskap, oppsamlet erfaring og genuin empati med moder jord.

Jeg forstår det slik at bærekraft er en gyllen regel for livet på jorden. Vi må leve på en måte som gjør at vi ikke skader naturen eller andre mennesker. «Ikke skader naturen eller andre mennesker»! Der syndes det hele tiden, og det med viten og vilje. Kontinuerlig raseres naturen, planter og dyr utryddes, samers rettigheter blir hensynsløst og kriminelt overkjørt! Å en fremme bærekraftig utvikling, må inkludere naturvern og rettferdig fordeling.

Det hevdes av miljøforkjempere at styresammensetningen i viktige selskaper må fornyes med yngre medlemmer, gjerne 30-åringer. For å utvikle bærekraftige strategier. Medlemmer over 50 gjelds ikke. De som har vært med noen år, kan være forutinntatte, ha bindinger til avleggse vedtak som de har vært med på å fremme. Eldre styremedlemmer har gått ut på dato. Nå får de unge bære de eldre på sine skuldre opp til toppene. For å nå de imperative bærekraftsmålene. 30-åringene har løsningene og må få slippe til. Hva da med den oppsamlede erfaringen og den modne kjærligheten? Mon ikke det trengs like mye i en verden så full av elendighet og hat.

