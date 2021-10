Er jeg den ytterliggående? Tvert imot!

Saken oppdateres.

Rødts gruppeleder i Trondheim, Roald Arentz, fremstår i Adressa 1. oktober noe sur fordi jeg fikk rett og han feil om hvorvidt Bystyrets vedtak om å nekte Dreams skjenkebevilling var lovlig eller ikke. Det paradoksale med hele denne saken og til dels også omtalen av den er jo at det nesten kan virke som om det er jeg som er den ytterliggående. Slik er det jo ikke. Tvert imot er det slik at Stortinget, som lager landets lover, slett ikke har nedlagt noe forbud mot denne typen underholdning. Det kan Rødt og alle andre mene hva man vil om, men enn så lenge er stripping lovlig i Norge.

At mangfold er bra for attraktivitet, omsetning og trygge jobber kan det være liten tvil om. At stedet har eksistert i snart 20 år med under samme eiere indikerer i alle fall at tilbudet er etterspurt. Denne saken handler imidlertid ikke om hvorvidt man synes at pupper og pils bør kunne kombineres i det offentlige rom, men om hva som skal til for å bli fratatt skjenkebevilling som er helt avgjørende for praktisk talt all serveringsaktivitet på kveldstid i Trondheim.

Altså, å nektes skjenkebevilling er som å bli pålagt et næringsforbud. Terskelen for å bli pålagt næringsforbud er heldigvis høy i Norge og det opplever jeg at det er bred politisk støtte for. Dermed ville det også være et paradoks dersom skjenkeloven, som har helsepolitiske og edruelighetshensyn som formål, på vilkårlig vis skulle kunne brukes for å legge hindringer i veien på grunn av helt andre forhold, noe også kommunens egen jurister pekte på da saken i sin tid ble oversendt til politisk behandling. Å kalle denne dommen en rettsliggjøring av politikk faller på sin egen urimelighet. Tvert imot er det et sentralt prinsipp i en rettstat at bedrifter ikke skal kunne utsettes for vilkårlige beslutninger basert på hva politikerne liker og ikke liker, men basert på objektive kriterier i samsvar med lovenes formål.

Når Arentz påberoper seg hensynet til de ansatte så vet han godt at han gjør det mot bedre vitende da de ansattes tillitsvalgte tvert imot har pekt på at bedriften opererer med seriøse lønns- og arbeidsvilkår, noe både kommunens og statens representanter har rik anledning til å føre kontroller med. Som politiker har man et ansvar for å sikre at alle får samme likeverdige og forutsigbare behandling. Det betyr ikke at Bystyret må like stripping, men det betyr at de i skjenkepolitiske beslutninger må ta edruelighets- og skjenkepolitiske hensyn, ikke vilkårlige hensyn basert på hva de liker og ikke.

