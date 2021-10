Helgafestbråket

Saken oppdateres.

For nte helga på rad festes det uhemmet over hele landet igjen. Lurer på hvor mange ganger dette må debatteres i det offentlige rom før de som bedriver disse totalt antisosiale aktiviteter, skjønner alvoret her. Jeg bor tett på Falkenborg studentby på Strindheim, og i natt (2. oktober 2021) dundret det løs igjen med store mengder svært høyrøstede unge mennesker, som både oppholdt seg utendørs og innendørs. Høy musikk, roping og hyling gjallet gjennom natten. Jeg ble vekket tre ganger før det ble rolig på morgenkvisten.

Jeg er syk og trenger søvn. Har «installert» øreplugger, men disse har en tendens til å gli ut på natta. Undrer meg på hva som skal til for at disse unge mennesker forstår alvoret. Det samfunnsoppdraget vi alle har, til å ta vare på hverandre og følge noe så gammeldags som en skikk og bruk, for å få et godt samfunn på det lille og store plan.

Noen forslag folkens? Tror det er viktig å ta dette alvorlig og komme med realistiske virkemidler. Ikke minst fra våre utdanningsinstitusjoner. Mer enn de hittil har gjort. Ser at studentrepresentanter har en gjentagende tendens til å sende ballen videre og legge den i hendene på en uklar annenpart. Ansvarsfraskrivelse. Nå må en spade kalles en spade. Det er grunn til å tro at de titalls på titalls av unge mennesker jeg observerte utenfor studentbokomplekset på Falkenborg denne natten, var studenter.

