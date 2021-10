Snø og næranlegg øst

Saken oppdateres.

Vi har respekt for Hynnes kompetanse basert på erfaringar og innsats i Vassfjellet, og ikkje minst for den innsats hans etterfølgjarar har gjort for å heve standarden i dette anlegget. Som rådgjevar i høve til nytt snøproduksjonsanlegg der kjenner eg dette godt. Når det gjeld forholda for snøproduksjon i Steintrøa i foten av Estenstadmarka, tek Hynne likevel feil.

Dei som har gått på ski i Steintrøa, veit at dette er eit kuldehol til liks med Granåsen og Steintrøa har betre føresetnader enn Saupstad for snøproduksjon og Saupstad er av dei første i regionen med gode skiforhold. Det er gjort målingar som viser at temperaturen i Steintrøa er i opptil fem grader lavar enn på Meteorologisk institutt sin stasjon på Voll som ligg ca. éin km lenger nord og berre 50 meter lavar. På Voll er det dei siste 25 åra i snitt 45 dagar med temperaturar lavar enn -2 grader i perioden oktober til mars og 17 dagar i perioden oktober til desember. Og vatnet til Steintrøa vil vi til liks med Vassfjellet få frå naturlege kjelder. Dessutan har vi tru på og vil vi støtte oss på den store kompetansen og utvikling som finst i miljøet på NTNU og i skiforbundet for både å gjere snøproduksjonen så effektiv og så berekraftig som mogleg.

Den viktigaste snøen er likevel den naturlege snøen, og med eit godt underlag og god ivaretaking av denne vil vi i dei fleste åra kunne klare oss utan vesentleg bidrag frå snøproduksjon. Snøproduksjon må vi likevel ha som ein garanti for at vi kan ha Estenstadmarka som utgangspunkt for skiaktivitet og skileik til glede for alle i området.

Når det gjeld dei andre forholda Hynne nemner, må vi ikkje gløyme at alpinistane og Freidig si interesse for planane for eit nytt alpinanlegg på Gråkallen i stor grad var motivert av akkurat dei same tankane som for anlegget i Steintrøa. Nærleik og tilgjengelegheit.

