Spis opp, med god samvittighet! 

Saken oppdateres.

Nordmenn har fått en hodeløs uvane til å kjøpe oss akkurat det vi ønsker oss. Vi kaster enorme mengder mat, elektronikk og klær. Jeg mener dette er et helt unødvendig problem som vi selv har påført oss. Nå som verden omstilles til å bli mer bærekraftig og miljøvennlig, er dette noe vi må ordne opp i øyeblikkelig!

Jeg ønsker spesifikt å trekke frem det ekstreme matforbruket Norge har. Ifølge tall fra FN, kastes omtrent en tredjedel av maten som produseres. Dette problemet er helt relatert til FNs bærekraftsmål nummer 12, «Ansvarlig forbruk og produksjon». Norge, som er medlem av FN, har dermed forpliktet seg til å nå alle 17 bærekraftsmål. Hvis vi klarer å senke matforbruket til enhver norsk innbygger, kan vi samtidig hindre at det er mennesker som sulter i Norge. «Fjerne sult» er også et bærekraftsmål, og ved å innføre en mer fornuftig politikk for å kutte i matforbruk, oppnår vi det målet samtidig. Dersom vi kaster mindre mat, trenger vi heller ikke å importere like mange matvarer som vi gjør i dag. Norge klarer ikke å produsere nok mat på egen hånd, og må derfor importere store mengder. Det fører til både store økonomiske utgifter, samt økte klimautslipp under selve transporten av maten.

Det er svært mange løsninger for å senke matforbruket i Norge, for her er det bare fantasien som setter grenser. Jeg ønsker å slå et slag for den norske bonden, som setter helse, dyrevelferd og etikk høyt. Norske bønder er underlagt strenge reguleringer som sikrer trygg og god mat. I andre land har de ikke strenge regler for matproduksjon, og det er de landene vi ender opp med å importere fra. Når man er i butikken, kan man anvende den forbrukermakten man har, ved å kjøpe norskprodusert mat. Jeg velger alltid norske eller lokalproduserte produkter, fremfor importerte produkter fra utlandet med en ukjent bakgrunn. På den måten støtter jeg den norske bonden, og skaper gode ringvirkninger for norsk næringsliv.

Vi mangler kun politisk vilje for å få til dette. Her må vi reagere med hodet, ikke lommeboka. Jeg mener myndighetene bør innføre en avgift som påvirker bedrifter som kaster brukbar mat. På den måten vil butikkene selge unna maten, for å unngå å betale denne avgiften.

Det å selge matvarer som snart går ut på dato til en lavere pris, er en genial løsning. Folk flest vil være bærekraftige og miljøvennlige, men det blir vanskelig når det ikke lønner seg økonomisk.

Vi lever i verdens rikeste land. Vi kjøper det vi ønsker oss, når det passer oss. Verden må innen svært kort tid drives på en mer bærekraftig måte. Norge kan ikke fortsette med denne uvanen, men må gå foran som et godt eksempel. Nordmenn må slutte å kaste helt spiselig mat, og velge norsk mat, der vi kan. Det er bare fornuften som setter grenser for gode løsninger på miljøproblemet. Avslutningsvis vil jeg komme med en oppfordring: Kjøp norsk, spis opp, med god samvittighet.