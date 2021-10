Vis hvem som bestemmer i denne byen

Mindreårig i Trøndelag tiltalt for grov voldtekt av et barn

Saken oppdateres.

Jeg har over tid engasjert meg i utbyggingssaken på Hallset. Leser i Adressa at styreleder i Nabotunet borettslag mener det er galskap å bygge høyhus på Hallset. Jeg kunne ikke vært mer enig! Nå er tiden kommet hvor vi får testet om politikerne vil ta ansvar for trivsel for eksisterende bomiljø, eller om de vil danse etter utbyggers pipe. En utbygger som kommer med trusler om å skrinlegge prosjektet hvis de ikke får viljen sin!

Ja, Migosenteret er slitent og trenger fornying. Ja, det er bra at metrobussens kapasitet benyttes. Ja, det er en grå P-plass på tomta i dag (de fleste P-plasser er faktisk grå). Men naboene har lys, ser himmelen og omgivelsene rundt! Vi ønsker ikke en mastodont som nabo! Vi vil ikke ha villparkering overalt i nabolaget som følge av altfor få P-plasser i det nye bygningskomplekset! Vi vil ha sikker trafikk i godt regulerte veier og stier! Vi vil ha sikret nattero!

Jeg tviler ikke på at det kunne blitt fantastisk utsikt for de med råd til toppetasjene i et 14 etasjer høyt tårn, men hva med alle andre? Hvis utbyggers alternativ blir vedtatt, blir det ikke godt å være nabo. Men da er utbygger forduftet og i gang med nye prosjekter. Utbygger trenger ikke å forholde seg til resultatet. Det må naboene. Kjære medlemmer av bygningsråd, areal- og samferdselskomité og bystyre: Vis hvem det er som bestemmer i denne byen.

