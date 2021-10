Stor takk til Dagsnytt 18!

Sanner: – Et mer normalt budsjett for 2022

Red.anm.: Hogne Hongset er forfatter og samfunnsdebattant. Han har markert seg som vindkraftmotstander, og er tilknyttet blant Motvind Norge og Industriaksjonen.

Dagsnytt 18 i NRK hevder med rette å være Norges viktigste debattprogram. Mandag kveld var ikke noe unntak. Og for en meny programleder Espen Aas ledet oss gjennom med elegant snert og gode overganger.

Først fikk vi 10 minutter med en klimaforsker som hevdet at norsk klimapolitikk er provinsiell og har liten betydning, om noen, for om klodens klimaproblemer blir løst. Ingen stor nyhet kanskje, og MDG slo da også tilbake med at dieselforbud på Grünerløkka og parkeringsforbud på Thullinløkka også er viktig i en global sammenheng.

Så fikk vi i 9 minutter og 16 sekunder gjennomgått hjemmekontorets fordeler og ulemper. Etter det sendingens lengste innslag, 14 minutter og 12 sekunder om konsekvensene av at kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen vil gå av hele tre år før åremålet går ut.

Avbrutt av 37 sekunder ikkeplanlagt «breaking news» om at det trolig blir Vedum som blir finansminister, fikk vi så gjennomgått hvordan fossile byggeplasser skal bli ikke-fossile, før det internasjonale innslaget orienterte oss om mulig konflikt mellom EU og Polen. Så kom kveldens høydepunkt, 7 minutter og 34 sekunder om betydningen av fargen på snusboksene.

I det hele tatt, Dagsnytt 18 gir oss de virkelige viktige sakene, hver dag mandag til fredag. Noen saker må selvsagt droppes. Da er det viktig at redaksjonen har oppegående journalister og sjefer, som vet å gi oss det viktigste av det viktige. Så får det heller være at noen ikke er enig i valgene den kjempeflinke og profesjonelle redaksjonen tar. Etter sendingen ble jeg for eksempel oppringt av en irritert seer som hisset seg opp over at kveldens sending ikke hadde tatt opp at Høyesterett samme dag, i storkammer og enstemmig, hadde avgjort at to av Norges og Europas største vindkraftverk, Storheia og Osen, var bygd ulovlig og i strid med samenes traktatfestede rettigheter.

Jeg fikk etter hvert roet personen ned, og han innså til slutt at prioriteringen i Dagsnytt 18 nok var riktig. For hvor viktig er det egentlig at Høyesterett nærmest har slaktet en sentral del av avtroppende regjerings vindkraftpolitikk, og erklært at 151 monsterturbiner på Fosen i Trøndelag er bygd ulovlig? Hva betyr det vel at samenes historiske rettigheter er blitt voldtatt igjen, satt opp mot den interessante diskusjonen om NRK-sjefens tidlige avgang- og fargen på snusboksene?

Igjen: Takk til en profesjonell redaksjon!

