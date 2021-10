Adresseavisens helbom i jaktsynet

Vedum åpner for å gå til Frp for å skyte flere rovdyr

Saken oppdateres.

Dette er et svar på lederen 14. oktober. Sjelden å se en avis glemme så mye i et innlegg at det blir stående som ren egoisme og egeninteresse. Hvis innlegget ikke er skrevet av en som selv liker å drepe dyr på jakt, er det en elendig jobb.

Naturen er hardt belastet. Det vet alle dyrevernere. Ignoranse og grådighet er det som er viktigst. «God dyrevelferd» å drepe dyr - sett ut fra menneskenes øyne. Men menneskenes øyne har for lengst fjernet seg fra naturen. Grunneierne tjener bra fordi folk vil drepe elger i skogen deres. Bilulykker nevnes – snodig nok er det elgenes feil og ikke sjåførene i disse ulykkene, i forhold til når sauer blir påkjørt – da er det ikke saueeiernes feil som ikke trygger dyrene, da er det sjåførenes feil. Og overskuddet er nevnt – et løgnaktig overskudd, når man har først drept konkurrentene til det man vil ha selv.

LES LEDEREN: Det er god dyrevelferd å jakte

Vi som har kjempet for rovdyr i mange år, vet at problemet ligger i økonomi. Jakta Adresseavisen lovpriser, er noe av årsaken til at rovdyr ble forsøkt utryddet rundt 1850 og der er vi fremdeles! De naturlige forvalterne forsvant nesten for godt, og plassen ble okkupert av lykkelige sauebønder som slapp sau fritt i skogen. Fram til i dag har jegerne nytt godt av det vanvittig egoistiske natursynet staten hadde.

Den mentale helsa er nevnt – men hva med den mentale helsa og livskvaliteten til alle oss som vil oppleve dyrene i skogen? Vi som vil ta bilder av alle de dyrene som blir drept hvert år, som gjerne reiser og betaler kost og losji til stor glede for lokalt næringsliv? Som vil betale dyrt for fotosafari? Er livskvaliteten og den mentale helsen mer verd for de som vil drepe dyrene for trofejakt?

Gruppa «Nordiske naturfotografer» har over 25 000 medlemmer. Norske naturhobbyfotografer har over 21 000. Ca 520 000 jegere er registrerte i Norge i perioden 2020-2021, 192 792 løste avgift, 9 610 besto jegerprøven. Hvilken jeger velger det sykeste dyret slik rovdyr gjør? Rundt 30 000 elger blir drept av mennesker, en ulveflokk tar ca. 150 i året.

Adresseavisen burde ha kalt en spade for en spade: Økonomi og grådighet står til grunn for å lovprise jakt. Å gjemme dette bak «dyrevelferd» blir tåpelig. Hvorfor nevnte ikke Adresseavisen hvor mange dyr som faktisk skadeskytes hvert år?

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her !

Mandag 18. oktober inviterer Adresseavisen og UKA til debatt på Studentersamfundet: Nu klinger det … sjukt FORBANNA HØYT #%&! | Facebook .

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !