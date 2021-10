Et viktig bidrag til mindre og enklere bilbruk

Vedum åpner for å gå til Frp for å skyte flere rovdyr

Jeg har tilgang til ca. 100 biler døgnet rundt. Skal jeg en kort tur i skogen, tar jeg en liten elbil og kjører fossilfritt opp i Bymarka. Men så er det hyttetur til fjells, da velger jeg en stasjonsvogn, enten elektrisk, hybrid eller bensin, alt etter behovet. Ja, og skal poden flytte på hybel tar jeg selvsagt den største kassevogna og får med hele flyttelasset.

Det kan jeg fordi jeg er medlem av Trondheim Bilkollektiv. Jeg bruker bil bare når jeg trenger det. Og nå fyller vi 25 år. Trondheim Bilkollektiv er i tillegg til en bildelingsordning også et virkemiddel for å få ned privatbilismen, og er viktig om vi skal nå klima- og miljømålene vi har satt oss.

Trøndelags og Trondheims første bildeleordning så dagens lys i oktober 1996 etter initiativ fra Miljøheimevernet. Den fikk navnet Trondheim Bilkollektiv. Som seg hør og bør var både Framtiden i våre hender og Naturvernforbundet med i tillegg til privatpersoner. 18. oktober 1996 hadde vi to biler og en håndfull medlemmer i byen. Siden har vi vokst langsomt – med mål om å få ned privatbilismen, og gjennom dette bidra til en grønnere by og et bedre miljø, med færre biler og mindre unødvendig kjøring.

Vi er en ikke-kommersiell medlemsorganisasjon med formål om å tilby biler der folk bor. I dag har vi godt og vel 100 biler parkert rundt om på 50 strategiske plasser i byen vår. Fra Ranheim i nord til Flatåsen i sør. Bilene er parkert i nærheten av der andelseierne våre bor. Dem er det ca. 1600 av, i tillegg til 150 bedriftsmedlemmer. Og stadig flere får øynene opp for dette tilbudet. Nå er det like gjerne familien på fem som trenger bil nummer to av og til, som melder seg inn som det urbane paret eller de som skal øvelseskjøre med poden.

Vi har et godt samarbeid med borettslag og private aktører om parkering, og vi har et godt samarbeid med Trondheim Parkering KF om parkering i boligsoner, der medlemmer bor. I Trondheim Bilkollektiv er det medlemmene som er eierne. Vi er en samvirkeorganisasjon og bilkollektivet er derfor «litt ditt». Hos oss er det ingen som tar ut profitt. Derimot skal medlemmene få lavere priser, bedre biler og et stadig bedre tilbud.

For å dekke alle typer behov, har vi derfor biler i alle fasonger og størrelser. Vi har flere små elbiler som dekker bykjøring, vi har hybride løsninger i stasjonsvognstørrelse og rene bensinbiler. Så har vi kassevogner i forskjellige størrelser, så her kan det flyttes både stort og smått. Og får du spørsmål om å kjøre 7-er fotballaget, så leier du ganske enkelt en av de to niseterne vi har. Altså bil for enhver anledning.

Å være medlem av Bilkollektivet, gir fleksibelt bilhold og forutsigbare bilutgifter. Du betaler for bil når du trenger det. Trondheim Bilkollektiv er sammen med Bilkollektivet i Oslo og Bildeleringen i Bergen Norges desidert største ikke-kommersielle leverandører av biler til medlemmene.

Nå er vi ikke alene lenger. Tilrettelegging for bildeling er det nye tilbudet fra politikerne i Trondheim, Bergen, og Oslo. Godkjente aktører innen bildeling får tilgang til reserverte plasser i attraktive deler av byene, og det har ført til at flere kommersielle aktører har kommet på banen. Alle initiativ som kan flere til å parkere privatbilen for godt og heller leie bil når man trenger det, hilser vi velkomment. Men i motsetning til Trondheim Bilkollektiv har konkurrentene våre færre biler å velge mellom, og et kommersielt mål – de skal tjene penger.

Det er også et uttalt mål fra politikerne om mindre privatbilisme og mer satsing på kollektivtransport og bygging av sykkelveier for å stimulere til mer bruk av sykkel. Da er bildeling gjennom Trondheim Bilkollektiv en glimrende måte å dekke bilbehovet for flere mennesker. Vi tror at bilkollektiv, og andre delingsmodeller er kommet for å bli, forhåpentligvis kan vi feire på nytt om 25 år også. Lurer du på om et medlemskap i Trondheim Bilkollektiv kan være noe for deg, så start med å stille deg følgende spørsmål: Hva er mitt behov for bil?

