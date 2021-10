- Altså, Carina, for et fyrverkeri!

Saken oppdateres.

Adresseavisen meldte tirsdag 5. oktober 2021 at det heretter blir «fullt hus» på Hurtigruten. Dette er en gladmelding for alle hurtigruteentusiaster. Videre er det opplyst at hittil har Midnatsol, Trollfjord og de andre hurtigrutene vært halvfulle på grunn av pandemien.

Dessverre går ikke Midnatsol og Trollfjord lenger i hurtigruten på kysten. Pandemien har medført at hurtigruten har hatt redusert virksomhet. En periode i 2020 var det bare tre skip som gikk i rute mellom Bodø og Kirkenes. Etter hvert ble det opptrapping slik at tre skip mellom Bergen og Kirknes, fem skip fra mars og syv skip fra juli måned. På grunn av pandemien har antallet passasjerer om bord vært begrenset, men denne restriksjon blir nå opphevet. Vi er på vei mot normale tilstander.

Trollfjord og Midnatsol inngår ikke lenger i kystflåten. I den nye anbudsperioden fra 1. januar 2021 skal Hurtigruten AS drive syv skip, og Havila Kystruten AS fire skip. På grunn av pandemien og andre forhold har dessverre Havila ikke fått noen av sine skip i drift. Pandemien har medført forsinkede leveranser av komponenter fra både norske og utenlandske underleverandører. Ved siden av problemer ved byggeverkstedet har dette medført at leveransen av de nye skipene er blitt utsatt flere ganger. Foreløpig er MS Havila Capella nå satt opp i rute fra Bergen 1. desember 2021, og MS Havila Castor først på nyåret. Vi får bare krysse fingrene for at skipene kommer som angitt.

MS Trollfjord og MS Midnatsol er to av de fire skipene som Hurtigruten AS har tatt ut av driften. De andre to er MS Finnmarken og MS Lofoten. MS Midnatsol og MS Finnmarken er overført til Hurtigruten Explorer med sine nye navn Maud og Otto Sverdrup. Dronning Maud ga navnet sitt til Roald Amundsens polarskip Maud, og det er nok det spektakulære ved polfarernes virksomhet som er utfordringen. Hurtigrutens explorerskip har for det meste ligget i opplag under pandemien, men heldigvis kan explorervirksomheten nå trappes opp.

MS Maud og MS Otto Sverdrup er begge overført til Norsk internasjonal skipsregister (NIS). Skipsledelsen er norsk, mens det ellers er for det meste utenlandske sjøfolk. MS Maud har startet opp en rute fra Dover til Nordkapp, mens MS Otto Sverdrup har startet nye rute mellom Hamburg og Nordkapp. NIS-skipene har ikke anledning til å ta med reisende mellom norske havner. Skipene går derfor i ren cruisetrafikk. MS Lofoten er solgt til Stiftelsen Maritim videregående skole Sørlandet. Den etterfølger MS Sjøkurs ex-Ragnvald Jarl som skoleskip.

MS Trollfjord er også overført til Hurtigruten Explorer. Imidlertid blir det fortsatt mulig å reise med den på kysten. De fleste av Hurtigrutens skip skal få nytt maskineri som tilfredsstiller nye utslippskrav. Ombyggingen vil ta lang tid for det enkelte skip, og da vil MS Trollfjord komme inn som avløser. De syv skipene som fortsetter på kysten, er Nordnorge, Nordkapp, Polarlys, Nordlys, Richard With, Kong Harald og Vesterålen. Dette er alle flotte skip. I år har jeg reist med Kong Harald, Vesterålen og Nordnorge.

Det er vel ikke til å komme forbi at skipene først og fremst retter seg mot turister på rundreise, men uten turistene ville vi neppe ha fått slike skip. Kanskje er det ikke så ofte vi ser Kari Bremnes sin dame med «pappeske og egg som ikkje måtte breste», men blandingen av turister og lokale reisende er det som gjør reisen interessant både for turister og lokale reisende.

Til forskjell fra cruiseskipene går hurtigruten inn i sentrum i mange byer og tettsteder langs kysten. Hurtigruten går i all slags vær, også når fly blir innstilt og veier stengt. For et par år siden da Finnmark var nedstengt på grunn av snøstorm. Da uttalte kapteinen som ble intervjuet på Dagsrevyen: «Hurtigruta er livbøya på kysten».

