Har byen banker som faktisk betaler ut penger?

Det har seg slik at jeg har litt penger, som vår lokale storbank har fått i oppdrag å passe på. Og det er de så snille at de gjør gratis. Og bedre enn det, de betaler dessuten meg for det, med en hel promille (eller hva det er) i årlig rente. Ok – ifølge våre forbrukerøkonomer burde jeg heller latt «pengene jobbe» for meg, ved å gå inn i aksjefond eller hva det er. Det hadde sikkert vært lurt. Men det noe trygt og klassisk ved at banken passer på grunkene, og da kan jeg hente pengene når jeg trenger dem. Trodde jeg. Men slik er det ikke.

Forleden skulle jeg på en firedagers gubbetur (før het det guttetur, men man har da selvinnsikt, må vite). Dagen før avreise oppdaget jeg at bankkortet mitt var borte. Med tanke på hva en slik tur medfører av utlegg til mat og drikke (urtete er dyrt for tiden), var dette krise. Og Systembolaget tar sikkert ikke Vipps. Derfor stakk jeg bortom bankens lokaler i Søndre gate for å få med et tilstrekkelig beløp i kontanter. For som noen av bankens ansatte smilende formidler på dens hjemmeside: «Uansett hvor du er i livet, vi er her!»

Vel, på dette stadiet i livet befant jeg meg på utsiden av bankens høyborg, og skulle gjerne fått litt hjelp fra disse som «er her» på innsiden. Høyborgens porter var imidlertid lukket og låst, og ingen portvokter var utkommandert for å yte service til oss 10–12 eldre mennesker som sto forvirret på utsiden og mente vi hadde et ærend i banken. Et diskret plassert oppslag kunne opplyse at for å få kontakt, måtte vi ringe et telefonnummer.

Jeg så gjorde. Etter fjorten minutter og sytten sekunder kom jeg i kontakt med et levende menneske. Jeg presenterte problemet. Mannen på innsiden forklarte meg at for å få ut kontante penger, måtte jeg gå i en minibank. Vel, nå hadde jeg ikke kort, det var jo derfor jeg tok kontakt, var det ikke mulig å få komme inn og hente litt av mine egne penger? Nei, sa mannen, banken betaler ikke ut penger! Den løsningen vår mann på innsiden anbefalte, var å finne en venn som stolte på meg og låne penger av ham! Rådet var, om ikke annet, i hvert fall gratis.

At det ikke skal være mulig for en bank å finne en praktisk løsning i en slik situasjon, er for mitt muligens antikverte syn på kundeservice uforståelig. Den samme banken hadde for øvrig i 2020 et overskudd etter skatt på to milliarder kroner, men å etablere et tilbud hvor man kan få fatt i pengene sine i en slik situasjon har man altså ikke råd til.

Heldigvis løste det seg, jeg er heldigvis ikke venneløs, så tusen takk til banken for rådet. Men jeg tror jeg må sjekke om byen har banker som faktisk betaler ut penger til folk.

