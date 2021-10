Trondheim kommune har ikke glemt barn og unge på Flatåsen

Lang kø på E6: Dro rattet brått til side for å unngå et dyr

Jeg er svært glad for at rektoren gir meg anledning til å presisere dette

Tigray-opprørere hevder å ha tatt kontroll over by

Saken oppdateres.

I Adresseavisen 21. oktober kan vi lese innlegget «Har kommunen glemt uorganisert ungdom på Flatåsen». Innlegget er også publisert i nettversjonen av Midtnorsk debatt. Det er signert av styreleder og ett styremedlem i Flatåsen arbeiderlag.

Kommunen har ikke glemt ungdom på Flatåsen! Trondheim kommune setter pris på engasjement rundt fritidskulturen til barn og unge, og ønsker en debatt om dette velkommen. Vi ønsker å løfte frem begrepet egenorganisert aktivitet, heller enn uorganisert. Med egenorganisert aktivitet mener vi aktivitet på utsiden av et organisert tilbud, og der ungdom ønsker å gjøre ting på sin egen måte. Videre svarer kommunedirektøren på de konkrete spørsmålene innleggsforfatterne stiller:

Det er i dag ingen kommunal fritidsklubb på Flatåsen. Kulturenheten har imidlertid eget kulturhus med ulike tilbud på Saupstadsenteret (Boxåpner) og unge fra Flatåsen er velkomne der. Bortsett fra den siste tiden med begrensninger på grunn av korona, så har ansatte fra Boxåpner besøkt Flatåsen skolen i skoletiden for å bli kjent med ungdommene og drive rekruttering.

Bystyret behandlet høsten 2020 Handlingsprogram til Kommunedelplanen for kunst og kultur. Planen er førende for kommunens videre arbeid med nyetableringer av fritidsklubber. Bystyret har vedtatt mål om at det skal sikres arealer til fritidsklubb og til egenorganisert aktivitet for ungdom i alle bydeler. Kommunedirektøren arbeider med å følge opp de 110 vedtatte tiltakene i handlingsprogrammet. Kommunebudsjettet avgjør hvor mye penger som stilles til rådighet for dette arbeidet.

Kommunedirektøren har nå lagt frem forslag til handlings- og økonomiplan 2022-2025, som vil bli behandlet og vedtatt av bystyret i desember. I forslaget beskriver kommunedirektøren utfordringsbilder blant annet knyttet til fritidsklubber. Sentralt for kommunedirektøren står nå arbeidet med fritidsklubb på Lademoen, Kattem fritidsklubb og etablering av nye lokaler for fritidsklubb på Byåsen. Kommunedirektøren ser også på mulighet for å etablere lokaler for fritidsaktivitet på Flatåsen i sammenheng med planer for et fremtidig helse og velferdssenter.

Flatås idrettslag åpnet i 2018 Flatåshallen med kommunens første innendørs fotballbane samt en flerbrukshall med treningsrom, møterom mm. I tillegg er det en utendørs 11-kunstgressbane. Kommunen prioriterte betydelige ressurser til realiseringen av Flatåshallen. Prioriteringen ble gjort med særlig tanke på at idrettslaget og idrettshallen skapte en møteplass og arena for aktivitet for barn og unge på Flatåsen. Kommunedirektørens inntrykk er at Flatås IL lykkes svært godt med sitt idrettsarbeid (organisert aktivitet).

I hvilken grad idrettslaget ønsker å tilrettelegge for at ungdom som ikke betaler medlemskontingent også kan få være aktive i Flatåshallen, er opp til halleier Flatås IL. Kommunen kjenner ikke årsaken til at idrettslaget ikke lyktes med sitt forsøk med et ungdomstilbud fredagskveld, men antar at det kunne være krevende for frivilligheten å drive et slikt tilbud på en helgekveld. Kommunen har en rekke tilskuddsordninger til frivillige lag og organisasjoner eller andre som ønsker å starte opp og drive tilbud til barn og unge.

Kommunedirektøren er kjent med at det tidligere har vært mange mindre hoppbakker i bydelene i Trondheim. Rekrutteringsbakker i Granåsen er ikke borte, slik det hevdes av innleggsforfatterne. Byåsen IL Hopp/Kombinert har et rekruttanlegg i Granåsen med flere hoppbakker, og slik kommunen kjenner Byåsen IL er alle barn og unge velkomne der.

Bystyret har anført at Granåsen idrettspark skal videreutvikles som et helårs hverdagsanlegg tilrettelagt for trening og konkurranser, barn og unge, paraidrett og store konserter, med særlig vekt på nordiske grener og skiskyting. Idrettsparken skal også være rustet til store arrangementer som verdenscup og et VM i nordiske grener. Framtidas idrettspark i Granåsen skal stimulere til økt aktivitet for å fremme folkehelse. Det er disse politiske føringene kommunedirektøren arbeider etter.

I dag er det imidlertid ikke hoppbakker barn og unge etterspør i nærområdene. I dag etterspør barn og unge aktivitetsparker for egenorganisert aktivitet. Kommunen har i de senere årene tilrettelagt med gode aktivitetsparker i forbindelse med områdeløft Saupstad Kolstad, med møteplassen Glade føtter og Dalen aktivitetspark. Disse anleggene er ikke lokalisert i det kommunen definerer som nærområdet til barn og unge på Flatåsen (ca. 1 km fra Flatåsen skole), men anleggene er innenfor rekkevidde for de større barna.

Trondheim kulturskole tilbyr undervisning innen musikk, visuelle kunstfag og scenekunst til om lag 4 100 barn og unge fra 0–20 år i Trondheim. Undervisningsmodellen er lagt opp slik at barn og unge tilbys undervisning ved sin nærskole. Kulturskolen underviser derfor ved 45 av byens 56 skoler. På Flatåsen skole kan barn og unge lære å spille piano, messingblås- og treblåsinstrumenter. Ved nye Huseby skole, hvor bydelens Kulturskolesenter ligger, tilbys alle kulturskolens fagområder. Kulturskolen samarbeider også med grunnskolen og frivillige lag og foreninger i bydelen for å lykkes med sin visjon om å være en kulturskole for alle.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !