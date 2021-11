Hensynsløse politikere?

Her kommer et nødskrik fra helsesekretærer på fastlegekontor

Saken oppdateres.

I flere uker har det nå vært økende antall smittede av covid-19 i Trondheim. Og svært mange som rammes, er barn og unge. FHI sier at de fleste barn som rammes, har lette symptomer. Men hvor mange er «de fleste»? Er det 90 prosent eller 95 prosent av alle barn og unge i Trondheim. Og tilsvarende, er det ti prosent eller fem prosent som blir hardere rammet?

Og det er ca. 30 000 barn i faresonen i Trondheim. Blant barn er det også noen med dårlig immunforsvar på grunn av underliggende sykdommer. Skal de sitte hjemme og nektes skolegang i høst? Barn og unge har dødd av covid-19 og noen har fått men. Å miste luktesansen for et menneske, er et stort savn. Tenk den gode lukta av nykokt kaffe eller lukt av egg og bacon. Skal en del av byens barn og unge nektes den gleden?

Byens politikere har for lengst fått delegert myndigheten til å utferdige lokale forskrifter. Og byens politikere er for lengst vaksinert. Det var bra for oss over 60 år at samfunnet tok hensyn i begynnelsen av pandemien. Vi er glade for det. Men er det ikke på tide å ta hensyn til barn og unge, og gjennomføre de samme bestemmelser som vi hadde tidligere?

Alle undervisningssteder bør igjen inndeles i kohorter på maks ti personer. Det koster noe ekstra, men det fortjener de unge. Da vet vi at smittetilfellene går ned. Og så kan vi være restriktive fram til alle over 12 år er vaksinerte. Om det så varer til jul, så unner jeg de unge å forbli friske. Og restauranter og idretten kan gå som nå. Politikere i Trondheim, ikke skyld på andre, gjør noe nå!

