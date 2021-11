Presseetikk på billigsalg     

Jeg vil ha en by fri for korona. Gjør som kommunen sier

Pressens Faglige Utvalgs (PFU) avgjørelse i Trond Giskes klagesak viser at presseetikk nå er kommet på billigsalg. Sjefredaktør Kirsti Husby i Adresseavisen benekter i et innlegg publisert i Medier24 at PFUs slutning senker den presseetiske standarden, men der tar hun etter min mening feil.

Giske innklaget blant annet Adresseavisen til PFU for brudd på pressens regler for god presseskikk – den såkalte Vær varsom-plakaten ved å formidle påstander fra kvinner som anklaget ham for seksuell trakassering. Vær varsom-plakaten pålegger medier og mediefolk å utøve kildekritikk og kontrollere riktigheten i kilders opplysninger.

PFU er kommet til at kildegrunnlaget for anklagene mot Giske er tynt, at beskyldningene ikke er dokumentert og at det i publiseringen ikke er tatt tilstrekkelige forbehold. Likevel konkluderer PFU med at det «ut fra en samlet vurdering» ikke er grunn til å fastslå brudd på reglene for god presseskikk. «Publiseringen er presseetisk akseptabelt gitt sakens offentlige interesse», er utvalgets sammenfatning.

Hallo! Når det tidligere er publisert udokumenterte påstander om at Giske har oppført seg upassende overfor kvinner, er det altså helt i orden å gjenta nye og udokumenterte beskyldninger fordi saken har «offentlig interesse». Dette er en logisk kollaps. Jeg mener PFU nå fastslår at det er etisk helt greit å rette udokumenterte anklager mot navngitte personer hvis det også tidligere er blitt publisert slikt materiale. Makan!

Det er en gyllen regel for redaktører at hvis en er usikker på om en kilde snakker sant og når opplysningene ikke kan verifiseres, så lar en saken ligge. Jeg satt ved flere anledninger som ansvarlig redaktør foten ned for å bringe videre opplysninger fra kilder når vi kom i tvil om kilden snakket sant. Et nyhetsmedium har et selvstendig ansvar for å sjekke om kilders påstander er holdbare.

PFU anfører i ettertid at: «Noen ganger må mediene belyse saker som ikke lar seg dokumentere fullt ut». Det er riktig, men da må mediet ha full tillit til at kilder snakker sant. I en så betent politisk sak krever det ekstra aktsomhet fra redaksjonen for å forvisse seg om at kilder ikke har andre motiver for å betro seg. Hvor er kildekritikken i Giskes tilfelle? Hvordan kunne Adresseavisen være trygg på at kvinnene snakket sant?

Sjefredaktør Husby skriver at med Giskes presseetiske forståelse «ville mediene vært avskåret fra å omtale saker som skjer i lukkede rom». Det er en kjær plikt for medier å omtale skjulte forhold av offentlig interesse, men da må kildegrunnlaget være patent og fritatt for berettiget mistanke om at kilden har underliggende motiver.

Selv om en redaktør stoler på kilden, blir ikke kravet til sannhet gjort overflødig. Den som formidler en påstand, har også bevisbyrden. Anklagene mot Giske er utvilsomt injurierende. Det er ikke forbudt å publisere sanne ærekrenkelser, men de må kunne dokumenteres. Det er ikke gjort i Giske-sakene. Ingen andre enn de to påstått krenkede la merke til noe besynderlig på det omtalte Ap-nachspielet.

I motsetning til mange andre land har Norge ikke noe medieombud. Makthaverne har stolt på at pressens selvdømmeordning gjennom PFU har virket tilfredsstillende. Det gjør ikke ordningen lenger når etiske grenser flyttes som følge av underliggende hensyn. Når presseetikkens standarder senkes og det tydeligvis er fritt frem for å videreformidle udokumenterte ærekrenkelser mot navngitte mennesker, vil det være interessant om Trond Giske lar domstolene få det siste ordet.

