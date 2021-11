En kongeobservasjon

Vi håper at den nye avdelingen blir et godt sted å være for pasienter med demens

Saken oppdateres.

Kommentator Synnøve Vereide mener i Adressa 27. oktober at det arvelige monarkiet vi holder oss med utgjør en brist i vårt demokrati. Hun argumenterer for republikkens fortrinn i seks punkter og konkluderer med at Norges statsoverhode burde være et (valgt) symbol på vårt sterke demokrati og ikke et (arvelig) unntak fra det.

Les også: Folkekongen som får oss til å glemme prinsippene

Transparency International publiserer en årlig indeks over korrupsjonsnivået i verden. Der lar det seg observere en kraftig overhyppighet av konstitusjonelle monarkier blant de minst korrupte landene. Ti av de 15 minst korrupte er monarkier på 2020-indeksen. Fravær av korrupsjon i statsforvaltningen er stort sett et nordeuropeisk fenomen, som først og fremst britene har eksportert til noen få andre steder på kloden. (New Zealand, Australia og Canada er typisk nok blant de 15 minst korrupte). Siden kongedømmer også er overrepresentert i Nord-Europa, så kan det sjølsagt hende at sammenfallet er tilfeldig.

Les også: Adresseavisen mener: Populært kongepar tåler debatt

Om det finnes en årsakssammenheng, ligger den helst i at monarkene som statsoverhoder for det meste opptrer upolitisk. Undersåttene ser på kongehuset som en institusjon som, tross sine skavanker, alltid har innbyggernes beste for øye. Uten sideblikk til partipolitiske eller personlige mål, og uten behov for å drive valgkamp. Monarkiets arvelige format kan like godt være en styrke for demokratisk stabilitet, og ikke en brist. En valgt president, med utspring fra et politisk parti, vil i alle fall ha problemer med å oppnå like bred oppslutning blant vanlige folk.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe