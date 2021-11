Barn og unge må få bedre beskyttelse mot vold og overgrep  

Saken oppdateres.

Isolasjon og mangel på møteplasser under pandemien har særlig rammet barn som ikke var trygge hjemme. Derfor er det ekstra viktig nå at barn møtes og følges opp av voksne i skoler og barnehager, som vet hva de skal gjøre om de blir bekymret. Vi forventer at regjeringen satser på å øke kompetansen om vold og overgrep blant ansatte i skoler og barnehager!

Alle barn har rett på trygghet og beskyttelse etter norsk lov og etter Barnekonvensjonen. Likevel opplever mange barn å bli utsatt for vold eller overgrep. I en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har barn og unge (13-16 år) fortalt at omkring én av seks har opplevd minst en form for vold eller overgrep i løpet av de åtte ukene skolen var stengt i 2020 under covid-19.

En rapport fra Riksadvokaten viser en drastisk økning i anmeldte tilfeller av vold i nære relasjoner der barn er involvert fra det siste året. I løpet av de fire første månedene i år har det vært en økning på 113,4 prosent, sammenlignet med de samme månedene året før. Tallene er rapportert inn av Statsadvokatene i Vestfold, Telemark og Buskerud til Riksadvokaten, men vi frykter liknende tall fra alle landets politidistrikt. Disse tallene er svært bekymringsfulle.

Nesten alle barn oppholder seg store deler av uken i barnehage eller skole. Alle voksne som jobber i skoler og barnehager trenger kompetanse og trygghet for å stå rustet til å se, støtte og hjelpe barn som kan være utsatt. Her har vi har fremdeles en stor jobb foran oss. En undersøkelse fra Redd Barna viser at flertallet blant lærere mener at de ikke har fått god nok opplæring i hva de skal gjøre om de er bekymret for at elever opplever vold, overgrep eller omsorgssvikt.

Redd Barna mener den nye regjeringen, med kunnskapsminister Tonje Brenna i spissen, må sørge for et kompetanseløft blant alle ansatte i alle barnehager og skoler. Denne kunnskapen vil sette dem i stand til å forebygge og avdekke, men også undervise barn og unge om vold og overgrep, inkludert nettovergrep.

Forskning viser at barn som har fått undervisning eller annen informasjon om vold og overgrep en bedre forståelse av at det de utsettes for er galt. Derfor er det så viktig at barn får kunnskap fra tidlig alder om hva overgrep er, at det er ulovlig, at det ikke er deres skyld, og hvor de kan få hjelp. Å snakke med barn om at de eier sin egen kropp, at de har rett til å si stopp, og at de alltid kan si ifra dersom de opplever at noen går over deres grenser, bidrar til å gjøre barn trygge. Barna og ungdommene har dårlig tid. En god barndom varer hele livet, det kan også en dårlig barndom gjøre. Gi barn og ungdommer bedre beskyttelse nå!

