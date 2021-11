Sterk og stødig sett i treningsperspektiv

Saken oppdateres.

Jeg er instruktør på tilbudet Sterk og stødig. Er selv i godt voksen alder og har erfart at kroppen naturlig nok er utsatt for slitasje, en mister muskelmasse, balansen forringes og pusten blir tyngre i bakkene. Derfor er det så viktig at eldre ikke setter seg i godstolen ved oppnådd pensjonsalder, men fortsetter å være aktiv, fortsetter å trene eller begynner å trene.

I Sterk og stødig-gruppene sørger vi instruktørene for at deltakerne får opp pulsen, får trent styrke og bevegelighet og ikke minst balanse. Vi må planlegge hvert semester, og være i stand til å sette opp et hensiktsmessig, variert treningsprogram med progresjon. Timen skal gjennomføres på en god måte, blant annet å se den enkelte deltaker. Vi skal ha noe kjennskap til førstehjelp, dessuten føre oppmøtelister, bære stoler med mer.

Deltakerne betaler treningsavgift og forventer derfor en viss kvalitet. Gruppene bør derfor ikke oppleve at instruktører kommer og går eller uteblir. Så får det bli opp til andre å vurdere verdien av arbeidet. Uansett: Enten du i gruppa 65–100 år, oppsøk ei Sterk og stødig-gruppe!

Det er sunt å bli andpusten, og litt vondter her og der er ikke til hinder for styrketrening. Husk du skal være selvhjulpen i mange år ennå. Det er aldri for sent å begynne, har selv erfart at det kom en 90-årig dame i ei gruppe og hadde lyst til å begynne å trene!

