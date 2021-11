Problemet helsevesenet og alle de fine folka

Steve Bannon tiltalt for å ha vist forakt for Kongressen

Sønnen min er ti år, han har autisme, ADHD og tourettes syndrom. Vi har hatt mange runder med skolen og hjelpeapparatet. En ting de har til felles, er ansatte som er faglig dyktig, innstilt på å hjelpe og som gir mye av seg selv i jobben sin. Det de mangler er et system med nok kollegaer til å gi alle god hjelp. I dag får dessverre de som roper høyest, mest hjelp. Jeg roper høyt. Vi har i dag veldig god hjelp, og det er jeg takknemlig for. Det kjennes bare utrolig urettferdig for de barna som ikke har foreldre som vet hvor de skal rope – eller krefter til å rope lenge.

Sønnen min er prematur og har alltid vært høyt og lavt. Se for dere «den ville ungen» og gang det med ti. Da han var liten, kunne man aldri være mer enn en meter unna, Han var rask og kunne finne på hva som helst. Da han var litt over året, skulle jeg hente meg et glass vann på kjøkkenet. Før jeg rakk å fylle glasset sto han på spisebordet og dyttet fart i taklampa. Han elsket å løpe alt han hadde bort til deg og dytte. Jeg sto med sjøbein til han var fem år. Det var ikke kjedelig.

Da han var fire år, satte barnehagen i gang en prosess for å utrede for ADHD. Han fikk diagnosen da han var fem, og begynte på medisin sommeren før skolestart. Medisinen virket, og for første gang kunne jeg stille han et spørsmål og få svar på det jeg spurte om. Hodet hadde sluttet å spinne i hundre. Dyktige fagfolk i barnehage og BUP ga oss riktig hjelp til riktig tid, og sønnen min en mulighet for en god skolestart.

Skolestart gikk bedre enn fryktet, han hadde heldigvis fått Grete. Grete med det røde håret og gode smilet. Som så Helmer og tilpasset hverdagen til han. Etter dette gikk det dessverre så mye verre. Med fire kontaktlærere på fem år var det duket for turbulens. En atferd som stadig ble vanskeligere å håndtere og en utagering som raserte hus og ga blåmerker. Hverdagen har i perioder vært veldig tøff.

Jeg har ennå til gode å oppleve å ta kontakt med hjelpeapparatet, bli hørt og få den hjelpen vi trenger bare ved å si «nå er det veldig vanskelig for oss, vi trenger hjelp til å håndtere dette». Jeg skulle ønske at det kunne vært nok. Fordi det koster mye å ta den telefonen.

I stedet har jeg måtte ringe avdelingsledere, enhetsledere, rådmenn – hvem som helst, helt til noen kunne hjelpe. Jeg har meldt meg selv til barnevernet og prøvd å få lagt inn sønnen min på psykiatrisk. Så høyt må man rope for å få hjelp i dette systemet, og det burde ikke være nødvendig. Slik systemet er lagt opp i dag, må man enten jobbe i systemet selv, eller ha høyere utdanning for å vite hva man skal si til hvem for å få hjelp. I tillegg må man ha en utrettelig energi, noe som ofte er vanskelig å kombinere med å ha det vanskelig på hjemmebane. Dette er en alvorlig brist i systemet som gjør at ikke alle får den hjelpen de trenger, og at hjelpen du får dessverre avhenger av hvem du har fått som foreldre.

Når vi først har fått hjelp og fått snakke med rett person i systemet, opplever vi at ting ordner seg. De vi møter er empatiske og ønsker å hjelpe. De har bare ikke tid. Jeg ønsker meg at neste års kommunebudsjett kan gi skolen og hjelpeapparatet et skikkelig løft så alle kan få den hjelpen de trenger. Det lønner seg, både i kroner og øre, men også for å få et samfunn med mindre forskjeller og gi familier i en vanskelig situasjon en håndterbar hverdag.

Meningene jeg uttrykker i innlegget, er mine som privatperson, men min kunnskap om systemet har hjulpet meg å navigere.

