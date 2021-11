Her er fire av fem nyansatte kvinner: – Det skal gå an å kombinere karriere med familieliv

Skanska har knust all motstand, og kan nå gjennomføre en massiv utbygging av gartneritomta på Lade. Genialt av dere å lage et første utkast som var helt urealistisk stort, for så gradvis å redusere bygningene, litt etter litt, til politikerne til slutt sa ja. Genialt også å kalle prosjektet «grønt» og vise til et busstopp rett utenfor. Mange på Lade har protestert, men nå må vi bare legge oss flate. Dere har vunnet! Millionene vil renne inn. Dra på hytta og fyr opp badestampen.

Så til politikerne og byantikvaren: Hva skal vi Lade-beboere gjøre nå? Utbyggingen vil fortette og ødelegge et historisk viktig område for all fremtid. Vi og generasjoner etter oss må leve med konsekvensene av avgjørelsen dere har tatt. Med 15 000–20 000 nye beboere på Lade og Lilleby burde dere stoppet disse planene, og heller regulert gartneritomta til et samlingssted for bydelen.

Gartneritomta hadde vært perfekt til dette. Et stilig lavtliggende kulturhus, der de mange pensjonistene som har flyttet til Lade, kunne hatt muligheten til å møtes. Og hvor barn, ungdom og voksne kunne samles, utøve og oppleve kunst og kultur. Busstoppet finnes jo allerede, og vi Lade-beboere kunne til og med spasert til Norges mest brukervennlige kulturhus, Kulturhuset Gartneriet.

