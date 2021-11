Bruk av koronasertifikat i Trondheim kommune

Sju tips for et godt førsteinntrykk

Under et fantastisk opphold på St. Olav var det én ting som hisset meg opp

Saken oppdateres.

En rekke overskrifter og artikler i Adressa bidrar til å skape forvirring om hvem som beslutter hva i Trondheim kommune. Ifølge kommunens kommunikasjonssjef avgjøres bruken av koronasertifikat i dag, mandag. Det uttalte han fredag 12. november i Adressa. Det skapes endog inntrykk av at det er kriseledelsen som fatter beslutningen. I kriseledelsen sitter ordføreren og kommunedirektøren med sine sektordirektører. De kan slett ikke fatte den beslutningen.

Kommunedirektøren uttalte deretter i et intervju i Adressa søndag 14. november at det skal være møte i kriseledelsen mandag 15. november, og at politikerne i formannskapet vil få en orientering om koronasertifikat tirsdag 16. november. Videre hevder han at første mulighet til å innføre sertifikatet vil være i et ekstraordinært formannskapsmøte i neste uke. Dette kan umulig være riktig måte å behandle saken på. Bruken av smittevernloven legger myndigheten i § 4–1 til kommunestyret. Rett og slett fordi kommunestyret, i Trondheim kalt bystyret, ifølge kommuneloven er kommunens øverste organ.

Riktignok har bystyret i Trondheim delegert myndigheten etter smittevernloven videre til formannskapet som i sin tur har videredelegert til kommunedirektøren. Men: Som det også framgår av delegeringsreglementet vedtatt av Trondheim bystyre, slås det uttrykkelig fast at beslutninger av prinsipiell betydning ikke kan tas av kommunedirektøren. Det står like uttrykkelig at større prinsipielle beslutninger skal tas av bystyret, ikke av formannskapet.

Når det gjelder koronasertifikat i seg selv, er bestemmelser om dette lagt til i et midlertidig kapittel 4A i smittevernloven. Her nevnes ikke kommunene i det hele tatt, kun at departementet kan gi forskrifter om bruk av koronasertifikat. En slik forskrift jobber regjeringen med nå. Jeg er ingen jurist, men det ville være merkelig om myndigheten på lokalt nivå ikke blir lagt til kommunestyret. Og fordi koronasertifikat er et prinsipielt spørsmål, gjelder ikke delegeringen.

I disse dager er det faktisk vanskelig å se for seg saker av større prinsipiell betydning enn innføring og bruk av koronasertifikat. Jeg har derfor fremmet følgende som kortspørsmål til torsdagens bystyremøte: «Er ordføreren enig i at spørsmålet om bruk av koronasertifikat i Trondheim kommune er en større prinsipiell beslutning og derfor skal besluttes av bystyret og det tidsnok til å unngå bruk av hasteparagrafen?»

Kortspørsmål gir ikke muligheter for debatt, kun spørsmål – svar – tilsvar. Og spørsmålet jeg stiller handler ikke om at bystyret skal ta standpunkt i spørsmålet om koronasertifikat, det er kun ment for å sikre at videre saksbehandling forholder seg til regelverket vi har for hvem som har myndighet til hva.

Til slutt er det grunn til å minne om at smittevernloven stiller noen grunnleggende krav ved iverksetting av smitteverntiltak. Kravene er at det skal foreligge «klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering.»

Kommunedirektørens uttalelse i Adressa søndag 14. desember opplyser vel ganske greit om at koronasertifikat vanskelig kan legitimeres som et godt smitteverntiltak: Samtidig understreker han at et koronasertifikat ikke viser hvorvidt gjestene er smittet.

«Det viser ikke om man er smittet eller smitteførende. Det må man ha med seg i bildet her. Men det kan hende at innføring av koronasertifikat vil virke motiverende for dem som ikke har vaksinert seg. Det har i hvert fall virket sånn i andre land som har tatt det i bruk, sier Wolden.» Det er mulig å få saken behandlet i Finans- og organisasjonskomiteen 25. november og deretter vil det være mulig å debattere spørsmålet om koronasertifikat i bystyret 9. desember.