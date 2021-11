Jeg opplevde Helse-Norge på sitt ypperste

Sju tips for et godt førsteinntrykk

Saken oppdateres.

Helsearbeidere over hele landet blir applaudert og hyllet etter sin innsats under pandemien. Dette er selvsagt helt på sin plass! Etter å ha vært så heldig/uheldig å ha blitt operert ved St. Olav, tatt hånd om av Rikke, Andrea, Brage, Mathias, Greice, Tale og flere andre under mine tre sykehusopphold, har jeg fått føle en ubeskrivelig omsorg og hjelpsomhet.

I en arbeidshverdag med mangel på sykepleiere og andre helsefagarbeidere, strekker de seg langt for at pasientene skal føle seg trygge og godt ivaretatt. Våre sykehus er under press. Mange er syke, mange er innlagte og flere venter på innleggelse og operasjon. Opp i alt dette møter vi sykepleierne med omsorg, smil og pågangsmot. De er slitne, men det skal ikke gå ut over pasientene, hørte jeg flere av dem si.

Det gikk ikke ett eneste døgn mens jeg var pasient på karkirurgen at jeg ikke så en sykepleier på to av døgnenes tre vaktlag. Det var mangel på folk, og det var flere som måtte ta ekstravakter. Fra akutten til sengeposten opplevde jeg Helse-Norge på sitt ypperste. Leger, sykepleiere og portører gjorde sitt for at denne godfølelsen kom.

Under mitt opphold på St. Olav og karkirurgen var det kun en episode som hisset meg opp. Den episoden ble ikke skapt av helsepersonell, men av pasienter. En kveld utspant det seg en rasistisk diskusjon i fellesstua. Å høre at de som kom fra andre land, som jobbet eller studerte her, måtte sendes tilbake til landet de kom fra, var smertende.

At pasienter som selv forventer god pleie under sine sykehusopphold, ikke kan forstå at leger fra Iran, sykepleiere fra Kongo og andre «fremmedland» både er utdannet, vel kvalifiserte og helt nødvendige for å avhjelpe rekrutteringen til yrker innen helsefag. Det skulle være unødvendig å skilte fellesstua med «Nei til rasisme»!

