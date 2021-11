Gjør som finansministeren sier!

Disse to fikk ikke kjøre videre: - De var ærlige og sa at de ikke visste noe om kravene

En klar prioritering fra den nye regjeringen er styrking av kommunebudsjettet. Dette året er tilskuddet til kommunene styrket med nesten tre milliarder kroner, og av disse har finansminister Vedum lovet 500 000 kroner til hver grunnskole. På vegne av elever, foresatte, lærere, ansatte og ledere takker vi for denne viktige og nødvendige prioriteringa. Skolene trenger hver eneste krone. Etter at denne gladnyheten kom, registrerer vi at byens egen finansdirektør, Olaf Løberg, har uttalt seg som om dette er frie midler. Midler som, ifølge Løberg, kan brukes til «alt fra eldreomsorg til veivedlikehold, dersom politikerne ønsker å prioritere slik» (sitat fra Adresseavisen 9. november). Vi vil advare politikerne mot denne tankegangen.

I fjor høst fikk Utdanningsforbundet Trondheim synliggjort hvordan det gikk da 108 millioner kroner, som over en fireårsperiode skulle gått til styrking av lærertetthet, ikke var blitt brukt der de skulle. Da minstenorm for lærertetthet skulle innføres, hadde ikke Trondheim kommune råd til å innfri normen. Sektoren var, og er fortsatt, kraftig underfinansiert. Kampen om friske midler til skolene endte i fjor høst i et kraftfullt foreldreopprør. Statsforvalteren ga også Utdanningsforbundet Trondheim medhold i at kommunen ikke kunne velge bort noen av de lovpålagte oppgavene knyttet til Opplæringsloven.

Når vi nå får sårt tiltrengte midler til skolene, vil det være lange lister for skoleledelsen ved hver eneste skole å ta tak i. Først og fremst trengs det fortsatt flere lærere og andre yrkesgrupper i skolene som kan sørge for at elevene får det tilbudet de har krav på. Mange av våre tillitsvalgte melder fortsatt om uforsvarlig drift.

I tillegg gjør fagfornyelsen at det er et skrikende behov etter nye lærebøker i alle fag. I utgangspunktet er det satt av 3,7. millioner til dette formålet i Trondheim, det reelle behovet er anslått å være mellom 140–180 millioner. Trondheim kommune ligger under gjennomsnittet på ressursbruk per elev sammenlignet med andre storbyer (kilde: ASSS-statistikk, ks.no). Vi forventer derfor at politikerne velger å bruke de 27, 5 millionene til skolene. Det vil bøte på en underfinansiert sektor som har mange uløste oppgaver å ta fatt på snart to år ut i pandemien.

