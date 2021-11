Når ble middels godt nok?

Hevdet at han hadde en «tiger» i livet sitt - dømt for drap på moren for tredje gang

Saken oppdateres.

Norge er på topp i ski, men i mattekonkurransen henger vi etter. Matematikk er viktig. Hver dag støter vi på tall og matematiske problemer: Om det er priskutt på varer i butikken eller renter på lån. Dette er greit å kunne for å gjøre hverdagen enklere. Men avansert matematikk er også helt nødvendig for mange yrker og utdanningsretninger.

LES OGSÅ: Ikke utsett elevene for russisk rulett

I fremtiden vil teknologi spille en viktig rolle. Ingeniør- og IT-yrker baserer seg på matte. Der konkurrerer vi om jobbene med Bob fra Boston, Pekka fra Helsinki og Sarah fra Singapore. Derfor er det viktig at vi her i Norge har et høyt nok nivå innenfor matematikk på skolen. I sport satser vi både på bredde og elite, mens i skolen snakkes det om at vi ikke skal ha lekser. Hvordan skal vi klare å vinne?

På Pisa 2018 (Program for International Student Assessment) ble norske elever rangert litt over gjennomsnitt. På toppen ligger østasiatiske land som Kina og Singapore. Våre nordiske naboer Sverige, Finland og Danmark ligger over Norge. Er det godt nok for oss?

LES OGSÅ: Matematikkparet fulgte hjerte – se hvor det førte dem

Mer matematikk mener jeg er nødvendig gjennom både grunnskolen og videregående. Jeg oppfatter at matematikk ikke er det mest populære faget på skolen, men likevel ett av de viktigste. Jeg tror at flere timer med matematikk vil øke forståelsen til flere elever. Det at mange ikke forstår eller får med seg det som gjennomgås i de få skoletimene, er en faktor for upopulariteten til matte.

I en undersøkelse av økonomen Joshua Goodman på elever i Amerika, viste det seg at en økning i mattetimer på skolen også økte lønnen deres senere i livet. Men mer lesing hadde negativ eller ingen effekt på lønnen. Flere mattetimer økte også sannsynligheten for at elevene begynte på universitet.

Matte gjør deg smartere og mer produktiv, ifølge Clancy Blair, professor i psykologi ved New York University. Det å gjøre matematiske kalkulasjoner forbedrer argumentasjon, problemløsende ferdigheter, adferd og evnen til å selvregulere. Disse ferdighetene forbindes med prefrontal cortex som ligger fremst i hjernen, og ifølge Blair hjelper det også med å ha mer stabile parforhold.

Vi skal gjennom et skifte fra å leve av oljeinntekter til nye næringer, da er gode mattekunnskaper viktig for å hjelpe oss trygt inn i en grønn fremtid.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !