Er vi virkelig usynlige?

Etter å ha lest Kari Hovdes kommentar i Adressa mandag 8.11 om modne kvinner som blir usynlige fra 50 og oppover, tenkte jeg: Dette er et tema som må opp og fram. Jeg er selv 60 + og de fleste som kjenner meg, vil ikke si at jeg er usynlig, men jeg er det likevel.

Midtnorsk debatt: Skjønnhetstyranniet har sunket lavt. Helt ned til underlivet

Det jeg føler og mange med meg, er at kvinner etter en viss alder mister seg selv. Vi er ikke pene nok lenger, menn er ikke interessert i gamle kjerringer, vi skal snart slutte å jobbe, vi er rett og slett uinteressante. Det å være uinteressant, er en vond følelse. Vi må kjempe for å bli hørt. Menn på samme alder har fremdeles pondus og blir sett.

Når jeg ser meg selv i speilet, ser jeg ikke det samme jeg så for 20 år siden, men jeg ser meg som jeg alltid har vært. En mann jeg kjenner, litt eldre faktisk, sa i fullt alvor: «Ingen kvinnfolk over 60 år er verken pene eller attraktive». Jeg har aldri følt meg bedre. Aldri følt at jeg behersker jobben min bedre enn nå. Aldri følt meg sterkere, men hva hjelper det. Ingen ser det lenger.

Midtnorsk debatt: Det beste trikset når sjefen vil si deg noen sannhetsord

I fjor høst hadde jeg vært ansatt i Trondheim kommune i 40 år etter seks års utdanning. Det var bare jeg og en datamaskin som visste om det. Så jeg skrev brev til ordfører og kommunedirektør og skrøt uhemmet av hvor flink jeg hadde vært og alt jeg hadde bidratt med for kommunen på mange forskjellige arbeidsplasser. Jeg fikk riktignok mye skryt tilbake, blomster også, men uten brevet hadde nok jubileet gått i glemmeboken sammen med meg.

Vi blir eldre og eldre, spesielt kvinner. Skal vi fra 50 år og resten av livet være usynlige og lite attraktive vesener? Nei, søren meg. Det skal vi ikke. For et par år siden viste en venninne og jeg noen antrekk i Adressa. Vi fikk heldigvis mange positive tilbakemeldinger, men også mange fra mannfolk som ba oss om å se på dåpsattesten og kle oss etter alderen. Så, kjære medsøstre, 50, 60, 70 og 80 +. Vi må stå på, bli synlige og finne fram leopardkjolen! Siste ord er ikke sagt!

