Jeg undres stort over debattinnlegget om Gnist Trøa

Dette er et svar på Torhild Flisnes sitt innlegg angående nedleggelse av barnehagevirksomhet ved Gnist Trøa.

Jeg undres stort over debattinnlegget og hennes agenda knyttet til synsing og antagelser rundt stenging og nedleggelse av barnehagevirksomheten ved Gnist Trøa. Du er ansatt som lærer i ungdomsskolen i Trondheim kommune og stiller kritiske spørsmål mot egen arbeidsgiver når det kommer til en årelang håndtering av en prosess, som først og fremst gjorde uskyldige barnehagebarn skadelidende.

Det er for så vidt helt greit med ytringsfrihet, politisk agenda, faglige standpunkt og så videre, det er en menneskerettighet vi er så heldige å ha her i Norge. Men når dette baseres på et manglende vurderingsgrunnlag, faglig forståelse og en faktisk og reel innsikt i hva barn ved Gnist Trøa har vært utsatt for, så kjenner jeg et enormt stort behov for å ta til motmæle! Jeg antar at din tillit til tingrettens og lagmannsrettens vurdering i denne saken også da er svekket? Der vant Trondheim kommune frem med sitt syn.

Jeg uttaler meg som en av observatørene som har vært del av og fulgt prosessene ved Gnist Trøa over lengre tid. Selvfølgelig så er jeg utdannet barnehagelærer med leder og spesialpedagogisk videreutdanning knyttet til barnehagevirksomhet og har ervervet en solid og bred kompetanse på mange områder gjennom snart 20 år i yrket.

Min hovedoppgave har vært å gi barn i barnehagealder det aller beste utgangspunkt for å stå best mulig rustet i de utfordringer livet fører med seg gjennom blant annet å være anerkjennende, vise respekt, forståelse tålmodighet, gi ro og tid.

Når vi som skal virke i dette samfunnsoppdraget, ikke er vårt ansvar nok bevisst, ikke har ledere eller eiere som er sitt store ansvar bevisst, som ikke veileder, veiviser ikke evner å erstatte eller opprette denne mangelen tuftet på faglig og god utøvende småbarnspedagogisk kunnskap … Eller når hele institusjonen er preget av en svekket praktisk, faglig, personlig og teoretisk forståelse, da må noen gripe inn og gjøre noen som på sikt forbedrer situasjonen for våre små, forsvarsløse barn. Barna som tross alt baserer sin utvikling både fysisk og psykisk på oss som er «store», kloke og sterke …

Å insinuere Camilla Nereid fratrådte sin stilling kun basert på denne saken, og knytte dette til uttalelse om å være en, sitat «skadeskutt rype», er en mobbende beskrivelse av en dyktig oppvekstdirektør. Det er noe du burde holdt deg for god til, Torhild Flisnes.

