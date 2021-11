Et politisk tilltsverv er ikke et yrke

Var det denne artisten som sang «Hit me, baby, one more time»?

Så har vi nettopp opplevd det vonde at vår egen Eva Kristin, jenta fra Kolstad som ble stortingspresident, har trukket seg fra dette vervet på grunn av en varslet politietterforskning. I flere år har saker rundt stortingsrepresentanters lemfeldige håndtering av egne privilegier versert i pressen. Flere stygge eksempler på mulige lovbrudd har dukket opp, i flere partier.

Den nå aktuelle saken kunne like gjerne handlet om en annen person, i et annet parti, men så ble det altså vår partikamerat denne gangen. Det er leit, og det gjør vondt. For henne og for oss mange frivillige fotsoldater. For vi legger ned timevis av frivillig arbeid for en organisasjon og en sak som vi tror på. Vi står på stand, i regn og vind, vi deler ut roser og flyers, møter velgere og får smil, men også kjeft og sure kommentarer. Vi representerer det berømte valgkamp-apparatet som alle andre partier misunner oss, og som så mange ganger har dratt en seier i havn. Skapt grunnlaget for regjeringsdannelse eller flertall i et kommunestyre.

Ved valget sist var Eva Kristin vår førstekandidat. På lista for vår valgkrets nok en gang. En rutinert og godt betalt heltidspolitiker i Stortingets korridorer. Kanskje litt for rutinert, slik at dette med regelverk og privilegier ikke ble godt nok etterfulgt. En heltidspolitiker skal være en «tillitsmann», for å bruke Einar Gerhardsens uttrykk. Være den fremste blant sine arbeidskamerater og representere dette fellesskapet. Vite hvor man kommer fra og ikke glemme det. Men da må vi sørge for at de vi velger, ikke blir blitt fast i et system – blir det vi kaller «yrkespolitiker». Det ordet er jo en selvmotsigelse, for å ha et politisk tillitsverv er ikke et yrke. Hvor krevende og komplisert det enn er.

Kanskje skulle vi reise spørsmål om hvor lenge man kan sitte i politiske tillitsverv på heltid i Norge? Slik at våre tillitsmenn og -kvinner får en mulighet til avløsning og kan komme tilbake til en normal arbeidshverdag. Slik vil også partiorganisasjoner vitaliseres når tillitsverv roterer og flere utfordres til å påta seg oppgaver. Også demokratiet behøver fornyelse av og til, selv om de som sitter i ulike verv gjør en solid innsats.

Og vi frivillige, som verken ønsker eller skal bli betalte politikere, må selv bidra til at vår motivasjon til å dele ut flyers og stå på stand ikke forvitrer. Det gjør vi best gjennom å sørge for at organisasjoner fornyes med jevne mellomrom, at tillitsverv roterer og nye «tillitsmenn» får muligheten til å tre fram. Slik beskyttes også våre heltidspolitikere fra å bli fast i et system der de risikerer å miste kontakten med de vilkårene vi alle må rette oss etter i samfunnet. For det fortjener de – som alle andre vanlige folk.

