Kjære AtB og Trøndelag fylkeskommune

Her er reisereglene for populære mål i jula

Frustrert pappa fortviler over AtB: Sønn tar buss i 5 mil for å komme seg 1,5 mil hjemmefra

Saken oppdateres.

I høst begynte min 16-åring på Mære landbruksskole i Steinkjer kommune, og vi sendte inn en forespørsel om hvordan skoleskyssen vil bli. Vi bor 15 kilometer fra skolen. Dette gjorde vi tidlig i august, men vi har fremdeles ikke fått svar fra AtB på vår skriftlige henvendelse. Vi har imidlertid fått noe svar på telefon, og de har to forslag:

Ta barneskolebussen til Mære barneskole. Da må sønnen vår dra hjemmefra klokken 07.20. Dette skjønner vi ikke hvordan kan fungere, da bussen han må ta videre derfra, går 20 minutter før han er fremme på Mære barneskole. Ta barneskolebussen til Hamrum, rett utenfor Sparbu sentrum. Den er der ca. 07.50. Der må han i så fall vente i 20 minutter på «korresponderende» buss. Her må han stå på E6 i all slags vær, regnvær, snøstorm, kuling ... uten noe busskur eller ly av noe slag.

Så ringte jeg til fylkeskommunen og snakket med dem. De skulle se på dette, men kom med forslag til en midlertidig løsning, som innebar blant annet å bruke en barneskolerute og en ungdomsskolerute. Det vil i praksis innebære at han kommer for sent til skolen. Gutten er for så vidt fornøyd med denne løsningen, for han kan slumre en times tid på de 15 kilometerne som det er mellom bopel og skolen: Bussene kjører nesten 5 mil for å frakte han denne strekningen.

Når det gjelder hjemturen, så har vi ikke funnet noen løsning ennå, annet enn samme rute tilbake. I tillegg er det uklarhet mellom AtB og drosjene som skal kjøre skoletransport, noe som heller ikke bidrar til en løsning på problemet.

Hva tenker dere å gjøre med dette? Når får vi et svar, og når blir det ordnet slik at man kommer seg til skolen på en god måte? Eller satser dere på at alle 16-åringene som skal på landbruksskolen skaffer seg sertifikat og kjører selv? Dette virker i alle fall å være praksis her!

Dette kan umulig være verken miljøvennlig eller bærekraftig. Mange av elevene vil kjøre traktor, som bruker flere liter diesel per mil på denne turen. I tillegg vil mange nå på vinteren kjøre med kjetting på traktorene, dette sliter ekstra på hovedveiene som er saltet.

