Når mitt lille ønske om å hjelpe blir et så stort tema, må det være noe vi gjør feil

Saken oppdateres.

«Med egne ord»: Adresseavisen spør folk som nylig er blitt intervjuet i media, om å skrive om saken «med egne ord». Norwich ble intervjuet av MN24 om folk som trenger hjelp til jul, om egen oppvekst og hvordan hun mener det er tabu å slite økonomisk.

Alle har et begrep om hva det å være fattig betyr, men når vi nordmenn tenker på fattigdom, tenker vi som oftest på ekstrem fattigdom, relatert til andre land. De som ikke har et tak å sove under. De som ikke har tilgang på rent vann, mat, utdanning eller medisiner. Derfor tror også mange at hvis man har et sted å bo, en mobiltelefon og en utdanning - da kan du ikke være fattig! For hvem kan vel være fattig i verdens rikeste land? De som har den tankegangen, har ikke opplevd at fattigdom handler om mye mer enn å ikke ha penger. I Norge har vi det som kalles relativ fattigdom, at man har lite sammenlignet med de rundt seg. Uansett hvor i verden er fattigdom en begrensing i menneskets liv.

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her !

Fattigdom i Norge. For å forstå fattigdom i Norge, må man prøve å se under overflaten. Norge topper lister over levekår, og i mange år har vi også vært høyt oppe på rangeringen over såkalt nasjonal lykke. Det er lite synlig fattigdom i Norge, og mange føler stor skam over det å være fattig her. For at vi skal kunne normalisere forskjellene i levekår, må vi nordmenn bryte ned fordommene, fjerne skammen og tørre å be om hjelp. Et steg vi alle kan ta, er å være åpen med hverandre om tøffe tider. Velger du å tie, fraskriver du deg en mulighet til å få hjelp. Dessuten tror jeg åpenhet vil resultere i en slags dominoeffekt: Viser du noen at de ikke er alene, vil det føre til at færre skammer seg og flere tør å åpne seg.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !

Er det rett å skjerme barna for alt? Mange foreldre som sitter i økonomisk, velger å ikke fortelle barna om det. Det er lett å tenke at man ikke vil pådra barna unødvendige bekymringer, og andre er kanskje også redd for at barna vil videreformidle de skambelagte problemene til andre voksne og redd for at det skal mistolkes. Dette mener jeg er en type overtenking, og jeg mener det kan unngås om man kommuniserer med barna på riktig måte. Det finnes flere måter å formidle til et barn at pengene ikke strekker til akkurat nå, måter som gjør at man unngår at barna blir for bekymret. I mange tilfeller kan det føre til et sterkere forhold mellom foreldre og barn. De som velger å skjerme barna sine totalt, vil kanskje heller være med på å videreføre skamfølelse. Når barnet ditt vokser opp og kommer i en tøff periode, vil det være vanskeligere for vedkommende å be om hjelp.

Det å føle at man ikke blir hørt. Jeg selv har en oppvekst som har lært meg å sette pris på det man har, og ikke ta noe for gitt. Dette er egenskaper jeg i dag setter enormt pris på å ha. Som de aller fleste har jeg også gått gjennom tøffe tider, men jeg har kommet meg videre. Jeg har stått i situasjoner hvor jeg har følt meg sviktet og alene, og som ungdom har jeg stått i livssituasjoner som har presset meg inn i voksenlivet mye tidligere enn andre. Ikke før de siste to årene har jeg tatt ordentlig tak i livet mitt, bearbeidet alt jeg har stått overfor. Denne prosessen har formet mye av den jeg er i dag.

Min vei videre. I hele mitt liv har jeg alltid vært fascinert av mennesker og hvordan de utvikles og kommuniserer med hverandre. I mange år tenkt jeg å utdanne meg innenfor musikk, men nå står sykepleie og psykologi høyest på listen over studier jeg vil søke. Jeg håper å kunne ha en jobb der jeg kan gjøre en forskjell. Jeg har samlet inn penger for å hjelpe familier til jul, slik jeg fortalte om i Adresseavisen. Men omtanke er en gave i seg selv, og noen ganger trenger du bare å se deg rundt, lytte og observere. Hvis alle bare viser litt mer medmenneskelighet, da har vi allerede kommet et steg videre.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !