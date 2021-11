Utdannelse av personer innen helsefag

Strømprisene går opp. Jula står for døren. Vi må snakke sammen om et stort tabu

Hvordan får vi flere til å velge helsefag: For det første må lønn være etter innsats og det må åpnes for at flere kan utdanne seg i helsefag. Det er mange som søker, men de fleste får ikke plass på grunn av for få utdanningsplasser. Det må bevilges penger til en kraftig utvidelse av utdanningsplasser. Utdanningsstedene må ligge der miljøene er, det vil si ved sykehusene.

Jeg har fulgt med i valgkampene til kommune- og stortingsvalget i mange år. Hovedtema i de fleste årene, har vært underbemanning ved sykehusene og i helsesektoren i kommunene. Politikerne lover økte bevilgninger og flere ansatte både på sykehus og ved kommunale institusjoner i valgkampen. Hvorfor sies dette foran hvert valg? Det er fordi ingen har fulgt opp sine lovnader fra forrige valgkamp, vi kaller dette for valgflesk.

De skylder på manglende bevilgninger og foretar prioriteringer til andre formål. Vi ser i dag hva koronapandemien har å si for samfunnet. Det bevilges flere 100 milliarder kroner for å holde samfunnet i gang, og vi har ikke sett slutten på koronaen ennå. Bevilgninger til helsesektoren er like viktig som til koronatiltak, det er ikke vanskelig å se det i dag. Politikere, dere må begynne å tenke annerledes på helsepolitikken i Norge. Eldrebølgen kommer også. Vi er i ferd med å miste kontrollen.

